四川「制止浪費」公約設588元低消 網罵：提倡漲價

餐飲業制止浪費的作法，就是統一定價？四川通江縣一紙「自律公約」規定2桌及以上宴席，「每桌不超過18個菜品，價格不低於588元」引發爭議，不少網友認為，這不是在提倡節約，而是在提倡餐飲漲價。

紅星新聞報導，「通江縣餐飲行業制止浪費自律公約」出處為通江縣人民政府網站，於9月30日發出，落款為「通江縣餐飲協會」，實施時間從2020年10月1日起。

廣受爭議的第四條指出，1桌以下零散席桌要大力推行「N-1」餐飲模式，2桌及以上宴席，堅持按每桌不超過18個菜品，價格不低於588元的標準實施。並據實際情況適當減少宴席菜式數量，提前發放打包盒，方便民眾打包。公約適用於包括酒樓、餐館等餐飲服務單位。

網友提出疑問「前面22個菜才不到600元，現在18個菜還不低於588元」、「這是在提倡節約，還是在提倡餐飲漲價？」、「菜品少了，價錢還上去，哪裡是節約？」

知情人士透露，「最低消費標準588元」是商務局召集商家開會定的，目的一是保證商家利潤，二是防止商家互相殺價。餐飲行業的李先生表示，每桌不高於18個菜，價格不低於588元，按照通江餐飲的消費水平，「確實價格提高了」。

通江縣餐飲協會李會長強調，「公約」裡面的用餐標準只是一個建議，餐飲商家可以根據自己的情況來定。目前「公約」已從官方網站撤下，商務局預計十一假期之後再處理該事。