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四川樂山大佛景區擠爆 連發負荷量7警示

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
樂山大佛景區在十一長假期以來，遊客爆滿。（取材自微博）
樂山大佛景區在十一長假期以來，遊客爆滿。（取材自微博）

四川樂山大佛景區管委會官網6日又發布了一條「溫馨提示」：因景區白天遊船項目已達到最大承載量，白天遊船項目今日停止售票。這已經是國慶中秋假期以來，樂山大佛景區因達到最大的旅遊接待承載量而發布的第7條提示信息。

澎湃新聞報導，樂山大佛景區官網顯示，10月2日起，該景區遊客連續5天處於爆滿狀態。其中2日、3日、5日均出現景區遊客接待量和白天遊船項目雙雙達到承載上限停止售票。4日也因為遊客接待量達最大承載量停止售票。

報導指出，本次長假期間，樂山大佛景區恢復全域開放，白天游江、夜遊三江、夜遊凌雲山旅遊項目同步對外開放。10月1日起，樂山大佛景區將按照日最大承載量的75%進行遊客限量，即：白天遊山遊客限量2.1萬人/日，夜遊三江旅遊項目遊客限量400人/日，夜遊凌雲山旅遊項目遊客限量3750人/日，白天游江受當前遊船載客容量限制，遊客限量5000人/日。

今年2月，樂山景區宣布，為致敬全國醫護工作者，自恢復開放之日起至2020年12月31日，全國醫護工作者憑有效工作證件，可免費進入樂山大佛景區遊覽，並免費體驗樂山大佛景區「夜遊凌雲山」和「夜遊三江」遊船項目。

國慶 中秋

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