陸多地推最嚴禁酒令：公職人員下班也不能喝酒

就在「十一」黃金周，大陸民眾報復性消費的同時，大陸多個地方政府也公布史上最嚴「禁酒令」。包括甘肅、南京、青海、南陽等地，紛紛要求公職人員即使下班也不能喝酒。

據工人日報報導，甘肅省慶城縣日前發布《關於禁止公職人員飲酒的規定（試行）》的通知，要求全縣公職人員一切公務活動禁止飲酒。

該「禁酒令」明確規定，縣內公務活動，一律禁止提供任何酒類，一律不得飲用任何單位和個人提供的任何酒類。 這項規定並要求，公職人員不論是正常上班還是節假日值班、執勤或工作日八小時外一律禁止飲酒。

公職人員工作時間禁止飲酒，在大陸早已成共識。但多地還先後推出「最嚴禁酒令」，要求公職人員工作日24小時嚴禁飲酒。例如河南南陽就要求工作日24小時禁酒，抽查需隨叫隨到。

今年6月12日，河南省南陽市紀委、南陽市委組織部聯合下發通知，嚴禁公職人員工作日飲酒，並要求在全市範圍內開展黨員幹部公職人員違規飲酒常態化監督檢查。

近日，南京市公安局也發布《南京市公安機關從嚴管黨治警五項措施》，明確提出在全市公安機關在編在職民警中推行「禁酒令」：除特殊情況並向有關部門報批外，工作日一律禁止飲酒。

青海門源縣、甘肅環縣早前也都已經發布相關規定。

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