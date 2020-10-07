湧7500入場看球賽 武漢方艙醫院變回體育館

「武漢方艙醫院變回體育館了」、「運動場地全部約滿！」新華社官方微博新華視點5日發文稱，曾作為方艙醫院的武漢體育中心4日恢復對外開放，2020姚基金慈善賽在此舉行。這也是武漢今年舉辦的首項公開的大型籃球賽事。

推文發布了五組武漢體育中心各角度對比圖。對比畫面顯示，數月前排滿病床的體育館，4日回歸運動場地，看台上人頭攢動，觀眾揮舞著加油棒。

人民日報官方微博表示，這場比賽吸引約7500名觀眾現場觀賽。

另據香港01報導，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞早前曾表示，世衛將組織國際專家組前往中國考察，調查新型冠狀病毒，包括會到首先發現病毒的武漢進行實地研究。世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）日前表示，已經將派遣去中國的國際代表團專家名單提供給了中國供中國官方考慮。

武漢方艙醫院昔、今對比。 圖／取材自微博

新冠肺炎疫情最先爆發的地點在武漢。世衛組織在今年7月曾派出2名先遣小組人員前往中國考察，但未能實際前往武漢，曾引發爭議。美國國務卿龐培歐曾說，他認為調查結果會是幫中國「洗白」。