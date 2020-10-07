四川開採頁岩氣 港中大證實會誘發地震

據星島日報報導，大陸四川省去年發生多達十數次地震。香港中文大學研究團隊就四川盆地南部威遠頁岩氣田（WSGF）的地震序列展開詳細研究後所發表的報告，證實頁岩氣開採活動會誘發地震。

報導稱，近年四川省地震頻生，去年2月自貢市榮縣更曾於兩天內，接連發生3次四級以上地震，造成兩人死亡。因當地自2012年起開採活動急劇增加，不少民眾懷疑地震與此有關。

對此，香港中文大學地球系統科學課程教授楊宏峰率領團隊，對WSGF地震序列展開詳細研究，並於8月發表報告，證實頁岩氣開採活動會誘發地震。

研究指出，四川去年2月發生的3次地震，兩次發生在位於志留紀頁岩層內的一條拆離斷層上，震源深度約2.7公里，與當地為開採頁岩氣而進行的壓裂活動，所產生的裂縫深度吻合，而兩者之間密切的時空關聯性表明，兩次前震均由壓裂活動引起，可能是由於斷層流體孔隙壓力增加，引致斷層滑動。

此外，主震發生在深度只有1.5公里的墨林場斷層上，震源深度僅1公里，從衞星圖片看到明顯的地表變形，對於這種相對較小的地震，如此清晰的地表變形非常罕見，同時也說明震源深度很淺，有別於傳統觀點認為，深度小於2公里的極淺層斷裂不會產生地震的說法。

報導稱，世界各地對能源需求上升，研究團隊認為，研究結果對地震物理和頁岩氣的可持續發展非常重要，強調評估誘發地震災害的相關成因及預防風險，工業界、學術界及決策機構的多方面合作，不可或缺。

四川蘊藏豐富的頁岩氣，地質儲量和可採資源量均居全中國之冠，大陸近年來也積極在四川開採頁岩氣。

中國科學院院士、國家能源頁岩氣研發（實驗）中心主任鄒才能日前表示，四川盆地具有大陸國內其他頁岩層系不可比擬的優越資源條件，將成為中國頁岩氣工業革命的搖籃。

鄒才能並稱，繼中國東部松遼盆地「大慶油田」、西部鄂爾多斯盆地油氣「西部大慶」之後，可建立西南四川盆地「天然氣大慶」生產基地。

鄒才能認為，以四川現有的資源條件，有望引領和推動中國清潔能源的戰略發展。