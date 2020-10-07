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四川開採頁岩氣 港中大證實會誘發地震

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為中國石化集團公司位於四川涪陵地區的頁岩氣田。（取自中石化集團網站）
圖為中國石化集團公司位於四川涪陵地區的頁岩氣田。（取自中石化集團網站）

據星島日報報導，大陸四川省去年發生多達十數次地震香港中文大學研究團隊就四川盆地南部威遠頁岩氣田（WSGF）的地震序列展開詳細研究後所發表的報告，證實頁岩氣開採活動會誘發地震。

報導稱，近年四川省地震頻生，去年2月自貢市榮縣更曾於兩天內，接連發生3次四級以上地震，造成兩人死亡。因當地自2012年起開採活動急劇增加，不少民眾懷疑地震與此有關。

對此，香港中文大學地球系統科學課程教授楊宏峰率領團隊，對WSGF地震序列展開詳細研究，並於8月發表報告，證實頁岩氣開採活動會誘發地震。

研究指出，四川去年2月發生的3次地震，兩次發生在位於志留紀頁岩層內的一條拆離斷層上，震源深度約2.7公里，與當地為開採頁岩氣而進行的壓裂活動，所產生的裂縫深度吻合，而兩者之間密切的時空關聯性表明，兩次前震均由壓裂活動引起，可能是由於斷層流體孔隙壓力增加，引致斷層滑動。

此外，主震發生在深度只有1.5公里的墨林場斷層上，震源深度僅1公里，從衞星圖片看到明顯的地表變形，對於這種相對較小的地震，如此清晰的地表變形非常罕見，同時也說明震源深度很淺，有別於傳統觀點認為，深度小於2公里的極淺層斷裂不會產生地震的說法。

報導稱，世界各地對能源需求上升，研究團隊認為，研究結果對地震物理和頁岩氣的可持續發展非常重要，強調評估誘發地震災害的相關成因及預防風險，工業界、學術界及決策機構的多方面合作，不可或缺。

四川蘊藏豐富的頁岩氣，地質儲量和可採資源量均居全中國之冠，大陸近年來也積極在四川開採頁岩氣。

中國科學院院士、國家能源頁岩氣研發（實驗）中心主任鄒才能日前表示，四川盆地具有大陸國內其他頁岩層系不可比擬的優越資源條件，將成為中國頁岩氣工業革命的搖籃。

鄒才能並稱，繼中國東部松遼盆地「大慶油田」、西部鄂爾多斯盆地油氣「西部大慶」之後，可建立西南四川盆地「天然氣大慶」生產基地。

鄒才能認為，以四川現有的資源條件，有望引領和推動中國清潔能源的戰略發展。

地震 香港 中文大學

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