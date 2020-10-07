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局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

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起錨鈎到海底軍用光纜 海南船長被捕

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
涉嫌破壞光纜的船長。（星島日報網）
涉嫌破壞光纜的船長。（星島日報網）

海南省三沙市海警局近日接報，西沙海域軍用海底光纜發生斷裂，疑似遭人為破壞。經調查，一名船長承認在起錨時，不慎鈎到海底軍用光纜，為使船隻脫困而破壞，警方將以「破壞軍事通訊罪」將其移送檢察機關起訴。

據星島日報網，海南警局第一時間成立專案組，與涉海部門配合，跨三沙、海口、臨高三地展開調查。經過34天追查、比對航線，以及對受損光纜進行痕迹鑑定，警方最終鎖定嫌疑船隻。

經調查，嫌疑船在案發海域起錨時，不慎鈎到疑為海底軍用光纜的鋼絲繩，為使船隻脫困，遂人為破壞光纜，船長王某對犯罪事實供認不諱。9月20日，三沙海警局對王某採取取保候審強制措施，將以「破壞軍事通信罪」將王某依法移送檢察機關起訴。

海底光纜又稱海底通訊電纜，是用絕緣材料包裹的導線，鋪設在海底，用以國家之間的電信傳輸。海底光纜對於國家安全極其重要，如果有人把海纜撈出來，加進光纖，就可以偷走信息。如果發生戰爭，也可能有人破壞光纜，癱瘓敵方的通訊系統。

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