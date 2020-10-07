聽新聞
test
0:00 / 0:00

十一長假婚禮暴增 喜宴一席難求

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「金九銀十」歷來是中國人舉行婚禮的旺季，今年十一黃金周假期也是疫情發生以來民眾迎來的首個超長假期。如今隨著疫情防控進入常態化，給婚禮按下「暫停鍵」的許多新人選擇在假期完成終身大事，上半年遭遇腰斬式打擊的中國婚慶市場迎來復甦。

據媒體公開報導，美團APP大數據顯示，今年十一期間婚戒首飾的預訂量同比增幅達到了137%，婚禮跟拍、婚慶公司、婚紗禮服的預訂量同比增幅分別達到51.7%、43%和42.6%。

中新社報導，很多酒店十一期間都預定爆滿，例如地處中國最大淡水湖鄱陽湖畔的江西省餘幹縣當地多家酒店連日來均有多場婚禮同時舉行，驅車行駛在路上，不時與迎親車隊「邂逅」。

酒店婚宴一席難求，婚慶從業人員也忙得「腳不沾地」。「往年10月份就是結婚的高峰期，今年更是如此」。餘幹縣一家婚禮策劃公司相關負責人李芸說，今年十一假期，該公司每天都有婚禮活動，團隊工作人員均在超負荷工作。

在中國社交平台新浪微博上，「十一結婚季假期都在參加婚禮、國慶假期要參加23場婚宴酒席」…等有關十一假期婚禮扎堆的話題十分熱門，引發眾多網民互動共鳴。其中，話題「假期都在參加婚禮了」更是超過2.5億閱讀。　

當然，除了傳統婚禮婚宴，越來越多的年輕人選擇旅行結婚，帶動了婚慶市場在旅遊業的發展。部分旅行社推出「結婚+蜜月旅行」的套餐，網絡平台的熱門景區、婚紗攝影、蜜月酒店吸引不少年輕人下單，趁著十一假期享受一場特別的出遊。

婚禮 結婚 酒店

延伸閱讀

十一長假消費是否復甦 官方民間看法分歧

奇力新9月營收16.27億元 月增3.93%

疫情後購屋旺季 北京看屋人潮漸恢復價格卻疲軟

十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

相關新聞

黃河三峽 在山水景色下聽故事

長江有三峽，黃河也有三峽。小浪底黃河三峽景區，位於河南濟源小浪底大壩上游20公里處，地跨黃河南北兩岸，是小浪底的精華所在...

德陽造水電站機組定子 首台吊裝

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的長龍山抽水蓄能電站首台機組定子，順利吊裝就位，標誌著大陸在...

十一長假婚禮暴增 喜宴一席難求

「金九銀十」歷來是中國人舉行婚禮的旺季，今年十一黃金周假期也是疫情發生以來民眾迎來的首個超長假期。如今隨著疫情防控進入常...

陸十一長假出遊 揚州划船樂

大陸十一連假期間，遊客到江蘇省揚州市淥洋湖濕地公園乘船遊玩，樂享假日好時光。

平潭海峽公鐵大橋 帶熱自駕遊

「平潭海峽公鐵大橋，我來了」等了你7年，真的太美了，來共賞海上明月……經平潭海峽公鐵兩用大橋赴平潭自駕遊，成為這個國慶中...

比兵馬俑還坑人！大陸有一座島最不值得去

大陸今年「十一」中秋八天長假，各地知名景區人山人海，萬頭攢動，連央視都以「遲來的春節」 形容大陸各地民眾出遊的心情，但是人潮擠在長假出遊，難免影響旅遊品質，讓遊客乘興而來敗興而歸，並助長部分風景區變成「最坑殺觀光客」景點。

錢塘大潮壯觀 逃犯慕名赴觀潮節被捕

大陸經常在一些巨星的演唱會，會有逃犯落網的新聞，沒想到在遊人眾多的觀潮節海塘邊，一名項姓的逃犯因聽聞八月十八的海寧潮很壯...

大膽！機上猥褻鄰女90分鐘 色男關7天

近日，在長沙飛往北京的航班上，一男子假借幫鄰座女子撿耳機，多次撫摸她的大腿，時間長達90分鐘，女子下機後立即向機場警方報警，警方當晚前往男子家中將其傳喚至派出所，最終處罰行政拘留7天。

24歲女教師去世器捐救6人 父母：她以另一種形式活在世上

24歲的重慶女孩沈倩，因為突發疾病致腦死亡離世；悲痛之餘，她的父母決定捐獻出女兒的肝臟、腎臟和眼角膜，讓六人重獲新生。

流感疫苗「一針難求」 北京黃牛炒價飆3倍

新冠肺炎疫情雖在中國得到控制，但秋冬流感季也將到來。新冠疫情讓今年民眾接種流感疫苗的意願大增，卻導致疫苗供不應求，多地一針難求，甚至有北京的黃牛炒價，一針流感疫苗價格比醫院貴三倍。

十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

十一加上中秋長假，各地景區塞滿人潮，但為了疫情防控，許多景區都採取預約制。據攜程門票平台發布的報告，黃金周十大線上預訂人氣景區裡，上海迪士尼度假區排在首位，黃鶴樓、成都大熊貓繁育研究基地分別位於二、三名。其中，上海景區最多，其次是北京、武漢、成都、廣州、張家界。

黃金周「提升活力」 外媒：中國復甦清晰信號

「十一」黃金周假期支出是備受關注的中國經濟健康狀況晴雨表；美國「紐約時報」近日發表一篇「十一」黃金周提振中國受重創旅遊業的報導，俄羅斯塔斯社也認為黃金周提升中國市場活力，相關外媒的報導，均指出黃金周是中國復甦清晰信號。

熱門新聞

旅美教授：10年後大陸人均GDP超越台灣 統一水到渠成

陸十一長假黃山塞爆 遊客進退兩難崩潰：後悔了！我想回家！

港媒批蔡政府 政治操弄陳同佳來台投案

紐時：美台關係加溫 中國文攻武嚇火上加油

戰機撞鳥37秒急墜！他3度避開住宅區 最後一刻才跳傘

小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。