十一長假婚禮暴增 喜宴一席難求

「金九銀十」歷來是中國人舉行婚禮的旺季，今年十一黃金周假期也是疫情發生以來民眾迎來的首個超長假期。如今隨著疫情防控進入常態化，給婚禮按下「暫停鍵」的許多新人選擇在假期完成終身大事，上半年遭遇腰斬式打擊的中國婚慶市場迎來復甦。

據媒體公開報導，美團APP大數據顯示，今年十一期間婚戒首飾的預訂量同比增幅達到了137%，婚禮跟拍、婚慶公司、婚紗禮服的預訂量同比增幅分別達到51.7%、43%和42.6%。

中新社報導，很多酒店十一期間都預定爆滿，例如地處中國最大淡水湖鄱陽湖畔的江西省餘幹縣當地多家酒店連日來均有多場婚禮同時舉行，驅車行駛在路上，不時與迎親車隊「邂逅」。

酒店婚宴一席難求，婚慶從業人員也忙得「腳不沾地」。「往年10月份就是結婚的高峰期，今年更是如此」。餘幹縣一家婚禮策劃公司相關負責人李芸說，今年十一假期，該公司每天都有婚禮活動，團隊工作人員均在超負荷工作。

在中國社交平台新浪微博上，「十一結婚季假期都在參加婚禮、國慶假期要參加23場婚宴酒席」…等有關十一假期婚禮扎堆的話題十分熱門，引發眾多網民互動共鳴。其中，話題「假期都在參加婚禮了」更是超過2.5億閱讀。

當然，除了傳統婚禮婚宴，越來越多的年輕人選擇旅行結婚，帶動了婚慶市場在旅遊業的發展。部分旅行社推出「結婚+蜜月旅行」的套餐，網絡平台的熱門景區、婚紗攝影、蜜月酒店吸引不少年輕人下單，趁著十一假期享受一場特別的出遊。