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德陽造水電站機組定子 首台吊裝

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「東方電機」研製的首台機組定子，順利吊裝就位。圖／本報四川德陽傳真
「東方電機」研製的首台機組定子，順利吊裝就位。圖／本報四川德陽傳真

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的長龍山抽水蓄能電站首台機組定子，順利吊裝就位，標誌著大陸在抽水蓄能重大裝備國產化進程中又一歷史性飛躍。

長龍山抽水蓄能電站首台機組定子，由機座、鐵心、繞組等部分組成，直徑8.15米，高5.49米，起吊重量約368噸，是長龍山抽水蓄能電站單件起吊重量第二大的部件。首台機組定子正式吊裝前，主要包括機座組焊、定位筋安裝與調整、定位筋焊接、定子鐵芯疊片、定子下線等工序。其中，定子安裝歷時約6個月，各項電氣試驗均一次性通過，技術指標優良。

據了解，長龍山抽水蓄能電站設計額定水頭710米，是大陸在製額定水頭最高的抽水蓄能電站。自2017年6月獲得該電站4台350兆瓦抽水蓄能機組研製任務以來，位於四川德陽的「東方電機」高度重視，著力打造精品機組。接下來，「東方電機」將嚴格按照進度安排，力爭在年底前完成機組總裝，確保長龍山抽水蓄能電站明年首批機組投產發電。

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