聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃河三峽 在山水景色下聽故事

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
黃河三峽，有北方山水的雄健與陽剛，兼具南國山水的柔媚與婉約。 圖／本報河南鄭州傳真
黃河三峽，有北方山水的雄健與陽剛，兼具南國山水的柔媚與婉約。 圖／本報河南鄭州傳真

長江有三峽，黃河也有三峽。小浪底黃河三峽景區，位於河南濟源小浪底大壩上游20公里處，地跨黃河南北兩岸，是小浪底的精華所在。景區內最出名的是孤山峽、龍鳳峽和八里峽，號稱「黃河三峽」，是大陸北方少有的山水景觀。

黃河三峽景區既有南國山水的柔媚與婉約，又不失北方山水的雄健與陽剛。三條峽谷各具丰采：孤山峽鬼斧神工，千仞壁立，群峰競秀；龍鳳峽盤龍走蛇，九曲十折，峽深谷幽；八里峽兩岸峭壁如削，雄偉壯觀，中間河水奔湧，號稱「萬里黃河第一峽」。景區有「北方千島湖」、「中原北戴河」的美譽。黃河三峽優美的自然風光與民間傳說故事相輝映，令遊客同時享受視覺與心靈的饗宴。

細說三峽的特色。孤山峽群山環抱，三重青山，有大宋皇帝趙匡胤發跡處石牛，楊家將活動處孟良寨，還有旗杆山、雙轎峰、玉璽石。

龍鳳峽曲折迂迴。為何叫龍鳳峽呢？因峽谷九曲十八彎，又名龍鳳灣，和峽內一塊鳳凰台相輔相成，形成一幅「龍鳳呈祥圖」；有「京娘化鳳」傳說，講的是北宋趙匡胤千里送京娘的絕美愛情故事。因此，峽內許多景點都是成雙成對，與愛情有關；比如情侶島、兄弟崗、桃花洞、鞭打石、駱駝峰等，五步一潭，十步一澤。

八里峽位於黃河中下游較狹窄的地方，是黃河貫通的重要節點。由於八里峽在120萬年前的貫通，導致垣曲湖盆地湖水外泄，形成今天的萬里黃河。

遊罷北方山水，再賞人文古蹟。河南焦作市武陟縣嘉應觀鄉的嘉應觀，俗名廟宮，又稱黃河龍王廟，始建於清雍正元年（1723年），是中國最早的「黃河水利委員會」。

嘉應觀御碑亭收藏旳中華第一銅碑，碑四周有24條龍纏繞，底座為蛟。圖／本報河南鄭州傳真
嘉應觀御碑亭收藏旳中華第一銅碑，碑四周有24條龍纏繞，底座為蛟。圖／本報河南鄭州傳真

嘉應觀是雍正皇帝為紀念在武陟修壩堵口、祭祀河神、封賞治河功臣，不惜耗資288萬兩白銀仿北京故宮建造，集宮、廟、衙署三體合一的淮黃諸河龍王廟；位列江河淮濟之首，雍正皇帝封其「四瀆稱宗」。整個建築群體富麗豪華，是黃河流域現存規模最大、規格最高、保存最為完整，歷史、藝術價值最高的黃河河神廟，蘊含著厚重的黃河文化，滄桑的治水歷史，被譽為「萬里黃河第一觀」、「黃河故宮」和「清王朝的黃委會」，是黃河文化和治水文化的集中展示地。

嘉應觀是河南省目前保存最完好、規模最大的清代建築群，以及前清滿族藝術風格的原始彩繪，極具觀賞價值。觀內存有殿宇100餘間，主要景點沿中軸線南北依次為山門、御碑亭、更衣殿、龍王殿、大王殿、禹王閣、風神殿、雨神殿等。

值得一提的是御碑亭。亭裡收藏旳中華第一銅碑，碑高4.3米，為鐵胎銅面，四周有24條龍纏繞，底座為蛟，碑文由雍正親筆御書，並蓋有御筆之璽。

有意思的是，鐵和銅是兩種不同的金屬，它們的熔點、凝固點，包括膨脹係數都大不相同。大陸專家曾利用現代化的工藝技術，都沒能讓銅面包裹鐵胎，可見當時工匠技藝的高超。（系列五之三）

八里 北京故宮 萬里

延伸閱讀

10/17-22 台北味餘書室2020年度展覽

十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

三峽五寮筍園登革熱群聚持續擴大 再闖管制區最高罰30萬

相關新聞

黃河三峽 在山水景色下聽故事

長江有三峽，黃河也有三峽。小浪底黃河三峽景區，位於河南濟源小浪底大壩上游20公里處，地跨黃河南北兩岸，是小浪底的精華所在...

德陽造水電站機組定子 首台吊裝

近日，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）研製的長龍山抽水蓄能電站首台機組定子，順利吊裝就位，標誌著大陸在...

十一長假婚禮暴增 喜宴一席難求

「金九銀十」歷來是中國人舉行婚禮的旺季，今年十一黃金周假期也是疫情發生以來民眾迎來的首個超長假期。如今隨著疫情防控進入常...

陸十一長假出遊 揚州划船樂

大陸十一連假期間，遊客到江蘇省揚州市淥洋湖濕地公園乘船遊玩，樂享假日好時光。

平潭海峽公鐵大橋 帶熱自駕遊

「平潭海峽公鐵大橋，我來了」等了你7年，真的太美了，來共賞海上明月……經平潭海峽公鐵兩用大橋赴平潭自駕遊，成為這個國慶中...

比兵馬俑還坑人！大陸有一座島最不值得去

大陸今年「十一」中秋八天長假，各地知名景區人山人海，萬頭攢動，連央視都以「遲來的春節」 形容大陸各地民眾出遊的心情，但是人潮擠在長假出遊，難免影響旅遊品質，讓遊客乘興而來敗興而歸，並助長部分風景區變成「最坑殺觀光客」景點。

錢塘大潮壯觀 逃犯慕名赴觀潮節被捕

大陸經常在一些巨星的演唱會，會有逃犯落網的新聞，沒想到在遊人眾多的觀潮節海塘邊，一名項姓的逃犯因聽聞八月十八的海寧潮很壯...

大膽！機上猥褻鄰女90分鐘 色男關7天

近日，在長沙飛往北京的航班上，一男子假借幫鄰座女子撿耳機，多次撫摸她的大腿，時間長達90分鐘，女子下機後立即向機場警方報警，警方當晚前往男子家中將其傳喚至派出所，最終處罰行政拘留7天。

24歲女教師去世器捐救6人 父母：她以另一種形式活在世上

24歲的重慶女孩沈倩，因為突發疾病致腦死亡離世；悲痛之餘，她的父母決定捐獻出女兒的肝臟、腎臟和眼角膜，讓六人重獲新生。

流感疫苗「一針難求」 北京黃牛炒價飆3倍

新冠肺炎疫情雖在中國得到控制，但秋冬流感季也將到來。新冠疫情讓今年民眾接種流感疫苗的意願大增，卻導致疫苗供不應求，多地一針難求，甚至有北京的黃牛炒價，一針流感疫苗價格比醫院貴三倍。

十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

十一加上中秋長假，各地景區塞滿人潮，但為了疫情防控，許多景區都採取預約制。據攜程門票平台發布的報告，黃金周十大線上預訂人氣景區裡，上海迪士尼度假區排在首位，黃鶴樓、成都大熊貓繁育研究基地分別位於二、三名。其中，上海景區最多，其次是北京、武漢、成都、廣州、張家界。

黃金周「提升活力」 外媒：中國復甦清晰信號

「十一」黃金周假期支出是備受關注的中國經濟健康狀況晴雨表；美國「紐約時報」近日發表一篇「十一」黃金周提振中國受重創旅遊業的報導，俄羅斯塔斯社也認為黃金周提升中國市場活力，相關外媒的報導，均指出黃金周是中國復甦清晰信號。

熱門新聞

旅美教授：10年後大陸人均GDP超越台灣 統一水到渠成

陸十一長假黃山塞爆 遊客進退兩難崩潰：後悔了！我想回家！

港媒批蔡政府 政治操弄陳同佳來台投案

紐時：美台關係加溫 中國文攻武嚇火上加油

戰機撞鳥37秒急墜！他3度避開住宅區 最後一刻才跳傘

小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。