平潭海峽公鐵大橋 帶熱自駕遊

「平潭海峽公鐵大橋，我來了」等了你7年，真的太美了，來共賞海上明月……經平潭海峽公鐵兩用大橋赴平潭自駕遊，成為這個國慶中秋長假的福建遊新時髦。

據福建省平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局透露，假期前四天平潭接待遊客51萬多人次，同比增長1.03%；旅遊收入4億多元（人民幣，下同），同比增長2.11%。其中，自駕遊約占總體客源市場的70%。

自駕上島遊玩的福州市民陳女士一家，因遊客太多而止步於景區入口處。但是，看到久違的藍天大海，品嘗時來運轉、八珍糕、紫菜湯等平潭特色小吃，兩次打卡平潭海峽公鐵兩用大橋，依然讓她對這趟「說走就走」的短途旅行心滿意足。

平潭海峽公鐵兩用大橋是中國首座跨海公鐵兩用橋、世界最長跨海公鐵兩用大橋，上層為設計時速110公里的6車道高速公路，下層為設計時速200公里的雙線I級鐵路，自開建以來就一直備受關注。

10月1日，該大橋公路面試通車，吸引遊人絡繹不絕前來打卡。

扎根平潭的台灣青年、「石頭會唱歌」團隊創始人林智遠，被在福建的台灣青年朋友戲稱為「島主」。他說，今年的中秋節，朋友圈刷屏的不是圓月，而是平潭海峽公鐵兩用大橋，「歡迎大家到平潭來玩」。

平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局產業促進處處長吳運平說，這個假期各旅遊景區均按照限量、預約、錯峰要求接待遊客，通過掃描二維碼或入口人流監測保證遊客量不超過最大承載量的75%。

在常態化疫情防控下，福建省內周邊遊火熱，亦帶熱了平潭自駕遊。

格外引人注目的是，「2020海壇古城網紅藝術節」邀請網紅、才藝能人來到海壇古城打卡點，更有閩台非物質文化遺產展演、紅歌唱響盛世華誕、國慶文化旅遊節目綜藝展演等助力。

龍王頭海洋公園的「潮流快閃店活動」，以當下最流行的快閃店模式，通過聲光電打造沉浸式體驗。

「金秋盛宴，尋味兩岸」中秋聯歡晚會暨平潭旅遊美食嘉年華、文化進萬家等系列活動，為平潭假日旅遊進一步集聚人氣，也促進兩岸文化交流。