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錢塘大潮壯觀 逃犯慕名赴觀潮節被捕

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
今年50歲的項某，因聽聞八月十八的海寧潮很壯觀，特意慕名而來，沒想到「潮還沒見著，人卻被抓了。」圖/星島日報
今年50歲的項某，因聽聞八月十八的海寧潮很壯觀，特意慕名而來，沒想到「潮還沒見著，人卻被抓了。」圖/星島日報

大陸經常在一些巨星的演唱會，會有逃犯落網的新聞，沒想到在遊人眾多的觀潮節海塘邊，一名項姓的逃犯因聽聞八月十八的海寧潮很壯觀，特意慕名而來，沒想到「潮還沒見著，人卻被抓了。」

星島日報報導，4日上午11時，離大潮來臨還有兩個多小時，浙江海寧鹽倉觀潮點上聚集了不少遊客，兩名便衣警察快步靠近一名中年男子，並迅速控制。

該男子說：「我來看潮的為什麼抓我，你們認錯人了吧？」，民警說：「你是項XX吧，我們是海寧市公安局的民警，跟我們走一趟吧。」聽到民警叫出自己的名字，男子的表情從無辜變成驚訝。

隨後，警方將該男子帶回派出所作進一步調查，原來在這名逃犯踏進鹽倉觀潮區域的第一秒開始，就已進入了警方的視線，警方鎖定了嫌疑人位置後，立即展開了抓捕。

項某今年50歲，江西人，平時在工地上打散工為生，今年8月在上海市松江區涉及一宗盜竊案，被上海警方列為網上在逃人員。

項某表示，他很早便知道八月十八的海寧潮很壯觀，特意慕名而來，沒想到「潮還沒見著，人卻被抓了。」目前犯罪嫌疑人項某已被移交上海警方。

大陸網友紛紛表示，「現實版的好奇心害死貓」、「錢塘江的潮張學友的演唱會」、「請給錢塘江大潮頒獎」、「張學友直呼內行」、「逃犯剋星張……錢塘江大潮」、「感謝熱心好市民，錢塘江同志」。

上海 演唱會 警察

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