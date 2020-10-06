大膽！機上猥褻鄰女90分鐘 色男關7天

近日，在長沙飛往北京的航班上，一男子假借幫鄰座女子撿耳機，多次撫摸她的大腿，時間長達90分鐘，女子下機後立即向機場警方報警，警方當晚前往男子家中將其傳喚至派出所，最終處罰行政拘留7天。

北京頭條報導，35歲的張男在飛機上見鄰座靠窗女子面容姣好，借著幫女子撿耳機之名，將手放在了女子的大腿上。女子因為害怕，並沒有劇烈反抗，只是往窗戶一側進行蜷縮，並換了個坐姿。

試探一次成功後，張男更加猖狂，又假借邀請女子看電影之名，一邊和女子搭訕，一邊將手隔著裙子放在女子的大腿上，並有輕微撫摸動作，直到飛機落地，過程長達90分鐘。飛機落地後，女子向北京機場警方報警。

報導說，派出所民警接到報警後，連夜到張男家中對其進行傳喚。民警見張男家中還有老人和妻子，沒有當場說明具體原因，只是告訴他，需要他前往派出所接受調查。警方出門後告知張男其涉嫌猥褻他人，張男並沒有反抗。

通過徹夜工作，張男對自己的猥褻行為供認不諱。張男表示，自己第一次將手放在女子大腿上時，看到對方沒有劇烈反抗，就一時鬼迷心竅，產生了非分之想。

最終，首都機場公安局對該張男處行政拘留7日的處罰。