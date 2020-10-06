24歲女教師去世器捐救6人 父母：她以另一種形式活在世上

24歲的重慶女孩沈倩，因為突發疾病致腦死亡離世；悲痛之餘，她的父母決定捐獻出女兒的肝臟、腎臟和眼角膜，讓六人重獲新生。

澎湃新聞報導，沈倩是重慶沙坪壩區蓮光小學一名教師，父母在老家永川開了家理髮店。周末時，沈倩會回家陪伴兩老。十幾天前，沈倩突然頭痛發燒，起初以為是感冒，在老家的醫院進行治療。

然而9月29日早上，沈倩的病情突然加重。在當地醫院治療無效後，趕緊轉往重醫大附二院江南院區治療。但經過一天的搶救，在9月30日晚中秋節前夜，沈倩最終仍因腦幹功能衰竭，導致腦死亡。

沈倩的父母面對失去女兒的悲痛，仍決定捐獻女兒有用的器官救人，讓孩子以另外一種形式「活」在這個世界上。沈倩父親沈應才說，「這輩子，我們與女兒的緣分已經走到了盡頭，但這樣一種形式，就又覺得好像女兒沒有走。」

10月1日，在重醫大附二院江南院區，沈應才在人體器官捐獻志願登記表上替女兒沈倩簽下姓名，並鄭重按下手印。沈倩捐獻的腎臟使兩名腎衰竭患者重獲新生；肝臟挽救兩名肝衰竭患者的生命；眼角膜使兩名眼疾患者重見光明。同時，她還將捐出遺體，獻給醫學研究事業。

在沈應才夫婦看來，器官移植後救了人，就等於也救了他們的女兒。「我們要感謝接受女兒器官的人，他們讓我女兒的器官有機會繼續存活。」沈應才說。