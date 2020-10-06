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流感疫苗「一針難求」 北京黃牛炒價飆3倍

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電

新冠肺炎疫情雖在中國得到控制，但秋冬流感季也將到來。新冠疫情讓今年民眾接種流感疫苗的意願大增，卻導致疫苗供不應求，多地一針難求，甚至有北京的黃牛炒價，一針流感疫苗價格比醫院貴三倍。

健康時報引述北京協和醫學院校長王辰8月14日在中國科協年會上表示，在秋冬、冬春季節，一旦新冠肺炎疫情合併流感，會增加鑑別診斷難度。他表示，最有效的預防辦法是及時接種流感疫苗，並建議民眾不要晚於10月接種。

但據中新經緯4日報導，包括北京、上海、天津、黑龍江、重慶、四川和甘肅等地，自9月起都出現流感疫苗短缺的情況。有媒體稱，北京東直門社區服務站9月至今只獲批180支疫苗，已全部打完，但仍有上千人預約接種疫苗；首都醫科大學附屬北京佑安醫院的流感疫苗，也已經預約到11月底。

綜合媒體報導，疫苗搶手的狀況吸引黃牛炒價，一針疫苗可賣到398元，便宜一點的也要329元。不過，已經接種過疫苗的北京民眾稱，社區醫院一針四價流感疫苗價格為128元；另有廣州與湖南湘潭市民說，當地公立醫院一針流感疫苗的價格分別為69元與150元，黃牛價高出醫院近3倍。

報導引述北京一間社區衛生中心指出，往年民眾10月才開始預約接種疫苗，但今年提前到9月，導致疫苗到貨量趕不上採購量。報導也指出，一針難求的現象，和民眾過去不熱中接種流感疫苗也有關，因為預防效果有限，且價格遠超感冒藥與消炎藥。

不僅社區醫院供應緊張，電商平台阿里健康上販售需在私立醫院接種的疫苗也在北京、上海、杭州等地也已顯示「售罄」，儘管價格較社區醫院高出一倍。

中國食品藥品檢定研究院副院長張輝早前表示，2020年則已簽發3000多萬針流感疫苗，11月的流感季來臨前，預估將達到5000萬針，較上年再升62.4%。

已經準備比往年還多的疫苗，為何仍會一針難求？疫苗專家陶黎納表示，其實許多地方的疫苗是乏人問津的，流感疫苗供求不平衡，是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭，流感疫苗整體有2成報廢率。

流感疫苗 北京 新冠肺炎

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