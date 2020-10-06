十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

十一加上中秋長假，各地景區塞滿人潮，但為了疫情防控，許多景區都採取預約制。據攜程門票平台發布的報告，黃金周十大線上預訂人氣景區裡，上海迪士尼度假區排在首位，黃鶴樓、成都大熊貓繁育研究基地分別位於二、三名。其中，上海景區最多，其次是北京、武漢、成都、廣州、張家界。

紅星新聞報導，根據攜程門票的報告，截至4日，上海、北京、江蘇、湖北、四川、浙江、廣東、陝西、貴州、湖南十大省市景區的預約人數最多，成為今年十一景區旅遊的熱點省市。其中上海、北京兩大城市景區的人氣最高，江蘇、湖北、浙江、廣東、陝西等地，旅遊人氣也創今年新高。

從景區類型上來看，除了傳統熱門的自然風光和名勝古跡外，動植物園、主題樂園和海洋館異軍突起，親子人群成為國慶景區消費的主力人群之一。上海迪士尼度假區位居門票預訂人氣榜榜首。

哪些景區成為在線預訂增長先鋒？攜程門票發布「十一長假十大熱門增長景區」，按照9月30日到10月3日的訂單數據統計，四川九寨溝以3706%的同比增長排名第一，其次有：普陀山風景名勝區，同比增長724%；玉龍雪山，同比增長405%。

根據文化和旅遊部數據中心測算，國慶中秋假期的前兩天，全國共接待國內遊客0.97億人次、1.08億人次，同比恢復73.8%、80.3%。而從攜程門票的數據看，在線旅遊門票預訂的增速更快，達到市場的2到3倍，為景區帶來了大量新客流。

此外，攜程數據顯示，今年「本地人遊本地逛景區」的狀況特別明顯，新增了大量本市遊、周邊遊的群體在攜程預訂門票，推動了十一假期旅遊市場的增長。