黃金周「提升活力」 外媒：中國復甦清晰信號

「十一」黃金周假期支出是備受關注的中國經濟健康狀況晴雨表；美國「紐約時報」近日發表一篇「十一」黃金周提振中國受重創旅遊業的報導，俄羅斯塔斯社也認為黃金周提升中國市場活力，相關外媒的報導，均指出黃金周是中國復甦清晰信號。

觀察者網引述紐約時報報導指出，「儘管對病毒和經濟的擔憂還在，中國旅客仍在十一黃金周成群結隊地散開到全國各地。」報導顯示，中國各地範圍內，長城已經部署更多的安保人員，以應對激增的遊客；西藏首府拉薩的酒店預訂量比去年同期增長600％；武漢，黃鶴樓受到遊客喜愛，位列主要旅行社的「國家最熱門風景區」之首。

黃金周是中國控制疫情以來的第一個重大假期，報導稱，初步跡象證實兩種趨勢。第一，中國已經以驚人的速度恢復到接近正常狀態。第二，疫情帶來的連鎖反應還在繼續。

據大公報引述西班牙「世界報」網站「中國用沒有新冠病毒和6億人次出遊來慶祝國慶節」的報導，報導指出：「在中國的首都，數以百萬計的紅旗插在路燈和建築物的陽台上。」「與其他受疫情打擊的大國相比，中國顯示出明顯的復甦趨勢。預計中國是今年唯一實現經濟正增長的大國。世界銀行周一預測，今年中國經濟增速將達2%」。

俄羅斯塔斯社報導則指出，專家認為，8天的中國十一長假將提升市場活力。由於出境遊受限，國內遊勢必火爆，餐飲行業也對中秋業績寄予厚望。

不過，紐約時報的報導也指出，中國官方旅遊研究機構預測，在為期八天的假期，今年將有5.5億次國內旅遊，但僅占去年同期人數的70％，反映出由於經濟或對感染的持續擔憂，有相當數量的人被留在家中。