快訊

川普染疫失控 長子也看不下去：父親太瘋狂了

慢性鉛中毒會有這些症狀！教你發現生活常見5種重金屬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金周「提升活力」 外媒：中國復甦清晰信號

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
十一長假，各大知名景區擠滿人潮。圖為北京故宮博物院前萬頭攢動的盛況。 歐新社
十一長假，各大知名景區擠滿人潮。圖為北京故宮博物院前萬頭攢動的盛況。 歐新社

「十一」黃金周假期支出是備受關注的中國經濟健康狀況晴雨表；美國「紐約時報」近日發表一篇「十一」黃金周提振中國受重創旅遊業的報導，俄羅斯塔斯社也認為黃金周提升中國市場活力，相關外媒的報導，均指出黃金周是中國復甦清晰信號。

觀察者網引述紐約時報報導指出，「儘管對病毒和經濟的擔憂還在，中國旅客仍在十一黃金周成群結隊地散開到全國各地。」報導顯示，中國各地範圍內，長城已經部署更多的安保人員，以應對激增的遊客；西藏首府拉薩的酒店預訂量比去年同期增長600％；武漢，黃鶴樓受到遊客喜愛，位列主要旅行社的「國家最熱門風景區」之首。

黃金周是中國控制疫情以來的第一個重大假期，報導稱，初步跡象證實兩種趨勢。第一，中國已經以驚人的速度恢復到接近正常狀態。第二，疫情帶來的連鎖反應還在繼續。

據大公報引述西班牙「世界報」網站「中國用沒有新冠病毒和6億人次出遊來慶祝國慶節」的報導，報導指出：「在中國的首都，數以百萬計的紅旗插在路燈和建築物的陽台上。」「與其他受疫情打擊的大國相比，中國顯示出明顯的復甦趨勢。預計中國是今年唯一實現經濟正增長的大國。世界銀行周一預測，今年中國經濟增速將達2%」。

俄羅斯塔斯社報導則指出，專家認為，8天的中國十一長假將提升市場活力。由於出境遊受限，國內遊勢必火爆，餐飲行業也對中秋業績寄予厚望。

不過，紐約時報的報導也指出，中國官方旅遊研究機構預測，在為期八天的假期，今年將有5.5億次國內旅遊，但僅占去年同期人數的70％，反映出由於經濟或對感染的持續擔憂，有相當數量的人被留在家中。

黃金周 紐約時報

延伸閱讀

香港黃金周變寒冬周 內地客4天僅658人 暴跌99%

大陸「十一」結婚熱 ！有人8天受邀23場婚禮 新祕7天賺50萬台幣

大陸十一黃金周 西北飛火熱

訪港人數暴跌99% 香港黃金周變寒冬周

相關新聞

流感疫苗「一針難求」 北京黃牛炒價飆3倍

新冠肺炎疫情雖在中國得到控制，但秋冬流感季也將到來。新冠疫情讓今年民眾接種流感疫苗的意願大增，卻導致疫苗供不應求，多地一針難求，甚至有北京的黃牛炒價，一針流感疫苗價格比醫院貴三倍。

十一假期10大人氣景區 上海迪士尼奪冠

十一加上中秋長假，各地景區塞滿人潮，但為了疫情防控，許多景區都採取預約制。據攜程門票平台發布的報告，黃金周十大線上預訂人氣景區裡，上海迪士尼度假區排在首位，黃鶴樓、成都大熊貓繁育研究基地分別位於二、三名。其中，上海景區最多，其次是北京、武漢、成都、廣州、張家界。

黃金周「提升活力」 外媒：中國復甦清晰信號

「十一」黃金周假期支出是備受關注的中國經濟健康狀況晴雨表；美國「紐約時報」近日發表一篇「十一」黃金周提振中國受重創旅遊業的報導，俄羅斯塔斯社也認為黃金周提升中國市場活力，相關外媒的報導，均指出黃金周是中國復甦清晰信號。

中國東方航空乘客拒戴口罩 導致班機延誤

陸媒報導，中國東方航空公司一架班機3日晚間在長沙起飛前，因為機上一名乘客拒戴口罩，機組人員報警處理，最後該名乘客被警方帶...

大陸「十一」結婚熱 ！有人8天受邀23場婚禮 新祕7天賺50萬台幣

大陸今年「十一」假期長達8天，有人說，「我如果沒在婚禮現場，就是在去婚禮現場的路上」。貴州一名雷男子算了一下，這段期間他...

大陸十一黃金周 西北飛火熱

「穿越大半個中國，奔向大西北」成為許多人2020年十一黃金周的寫照。90後女孩雷亞徽和朋友們1日自駕到敦煌，發現酒店爆滿...

小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

黃河之險，險在河南。河南地處黃河「豆腐腰」段，具有不同於其他江河和黃河其他河段險情；因此，黃河防洪治理的重點也在河南。中...

兩岸閩南文化營 52學生研習

福建省閩台文化交流中心正在廈門舉辦2020年海峽兩岸閩南文化研學體驗營，52名來自福州、廈門、泉州的台籍中學生和大陸中小...

萬里茶道第一站 下梅村轉型旅遊

福建武夷山被看作「萬里茶道」的起點，下梅村則是起點上的重要商埠。17世紀開始，歷史上赫赫有名的「武夷茶」從這裡被運走，穿...

網事網語／「秋天第一杯奶茶」 網爆紅 原因懵

近來，「秋天的第一杯奶茶」在大陸微信朋友圈火了，但許多人不知道為何那麼多人在朋友圈曬出別人給自己買「秋天第一杯奶茶」的紅包截圖，且當自己接到了朋友發來的買奶茶紅包時，也是一臉懵圈，不明所以然。

高速公路救援專用通道被占用 陸男一路狂拍900張照檢舉

河南一名男子十一長假出差返鄉，在高速公路上發現很多司機占用應急車道，便決定要舉報這些「不文明行為」，他一路拍了900多張照片，並花11個小時整理，最後發給交警大隊一個485M的壓縮文件，裡面的照片多達361張，涉及36輛違規汽車。

潮高2米！錢塘「一線潮」 2萬人爭睹

中國錢塘江大潮，自古以來被稱為「天下奇觀」。昨日（農曆8月18日），2萬餘名觀潮者聚集在浙江海寧鹽官觀潮勝地，爭相目睹「一線潮」。寬闊的錢塘江海塘大堤上，自東向西，已站滿倚欄遠望的觀潮者。大潮約在下午1時左右到達。只見一條「白線」從遠處逼近，形成一堵約2公尺高的水牆，潮水拍打著海塘，濺起數公尺高的浪花，氣勢磅，蔚為壯觀。

熱門新聞

訪港人數暴跌99% 香港黃金周變寒冬周

陸十一長假黃山塞爆 遊客進退兩難崩潰：後悔了！我想回家！

華春瑩：盼美國患者都有像川普一樣治療待遇

港媒批蔡政府 政治操弄陳同佳來台投案

已婚女網上交友詐騙300男 得手後還勸對方：下次別輕易相信人

明訂不應詳述近20年中國史 香港教科書新規惹議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。