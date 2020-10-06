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大陸「十一」結婚熱 ！有人8天受邀23場婚禮 新祕7天賺50萬台幣

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
江西省上饒市一家酒店，10月3日十幾個喜宴指示牌在大廳內一字排開。中新社
江西省上饒市一家酒店，10月3日十幾個喜宴指示牌在大廳內一字排開。中新社

大陸今年「十一」假期長達8天，有人說，「我如果沒在婚禮現場，就是在去婚禮現場的路上」。貴州一名雷姓男子算了一下，這段期間他總共得出席23場喜宴，戲稱這個黃金周根本就是「婚宴8日遊」。還有新娘化妝師7天接了14場婚禮，收入超過人民幣12萬元（約新台幣50.4萬元）。

《中國經濟周刊》指出，作為今年下半年的第一個超長假期，不少人選擇去旅遊，還有很多人選擇完成終身大事—結婚。尤其受上半年疫情影響，讓本就是婚慶旺季的「十一」長假，今年更是異常火爆。

在北京一名婚禮策劃師小天稱，她已經1個月沒有休息了。小天說，「這個『十一』很多結婚熱門場地都是連軸轉，很多酒店除了白天上下午分開賣，現在訂晚宴的也越來越多。」

除了搶婚宴場地，婚禮相關工作人員更要搶。小天透露，她合作的一位新娘化妝師，一次出場費人民幣8,800元，在北京市場上不算低，但7天接了14場婚禮，收入超過12萬元。

寧波晚報也報導，當地有婚禮司儀8天就接了13場婚禮主持。寧波市婚慶行業協會秘書長葛煒波表示，長假期間，所有婚慶從業人員幾乎都超負荷工作。「我們的不完全統計，這幾天市區酒店大概有3,000對新人結婚，這還不包括在農村辦婚禮酒席的新人。」

葛煒波指出，由於之前疫情的關係，很多婚禮都推遲到下半年，加上「金九銀十」的效應，導致今年「十一」這8天婚慶市場爆滿。

大家「札堆」在黃金周結婚，代表很多人得在這幾天出席婚宴。1997年次的小秋剛工作一年，本想利用長假回老家休息，結果放假前一周就收到5張「紅色炸彈」，人民幣5,500元的月薪這下要去掉一半多了。

貴州畢節一名雷姓男子日前則在網路秀出一張統計表，他「十一」長假前後，總共得出席23場婚宴，預計包出的紅包就要人民幣4,800元（約新台幣2萬元）。

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