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萬里茶道第一站 下梅村轉型旅遊

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福建武夷山人氣旺，遊客在福建省武夷山風景名勝區排隊登天遊峰。（新華社）
福建武夷山人氣旺，遊客在福建省武夷山風景名勝區排隊登天遊峰。（新華社）

福建武夷山被看作「萬里茶道」的起點，下梅村則是起點上的重要商埠。17世紀開始，歷史上赫赫有名的「武夷茶」從這裡被運走，穿過中國多個省份後一直抵達俄羅斯。

新華社報導，過去在很長的一段時間內，下梅村的村民幾乎全靠砍樹為生。

「下梅全村有近2萬畝山林，過去主要種植毛竹、杉樹等經濟林木，每年最高500多畝的砍伐指標是村裡的主要收入來源。」下梅村黨總支書記李貴表示，速生林有一定的經濟效益，但因為根系淺，容易造成水土流失，隨著全社會生態理念不斷增強，政府對林木砍伐的指標也不斷收緊，下梅村不得不走上發展轉型的道路。

1997年底，一條橫穿武夷山脈的橫南鐵路開通，武夷山開始有了火車，給下梅村的轉型帶來了機遇，發展旅遊業、重振茶產業成為全村百姓的共識。2001年，下梅村成立下梅民俗文化旅遊發展有限公司，全村90%以上的村民都出資參股。

下梅民俗文化旅遊發展有限公司總經理葉勝說，下梅村有萬里茶道留下的古建築群，遊客來了可以欣賞古建築、住民宿、品武夷茶。

2015年，被稱作「中國最美高鐵」的合福高鐵開通，武夷山跨進高鐵時代。加上此前開通的機場，武夷山的交通開始快速通暢起來。

「北京、上海、杭州、福州等高鐵沿線的遊客紛至眾來，帶動了武夷山茶、旅產業的持續快速發展。」中國鐵路南昌局集團公司南平車務段武夷山北站站長喻新鋼說。2019年，武夷山市旅遊總收入達359.11億元，是2015年的2.26倍。

借助高鐵的開通，下梅村也大力宣傳「萬里茶道第一站」的美景和好茶，遊客數量迅速上升。2020年十一假期，武夷山下梅村裡湧進大批遊客。看古民居、品武夷岩茶是很多遊客來到下梅村的必選項。

葉勝說，「從2015年合福鐵路開通到現在，下梅村的客流量增加了一倍左右。今年十一假期，預計平均日遊客量可達1千人次，年旅遊收入可達4千萬元。」遊客的增加一方面帶來門票的收入，另外村民開飯館、開民宿、賣茶葉，下梅村的村民實現快速增收，2019年人均收入達到8千元以上。

葉勝表示，他們即將啟動一個大的投資計畫，廈門等地的大型旅遊公司看中下梅村的發展潛力，計畫將在這裡投資幾十億元人民幣興建旅遊配套設施。屆時借助交通區位優勢，下梅村的茶、旅將會比過去走得更遠。

高鐵 萬里 建築

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