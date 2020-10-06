兩岸閩南文化營 52學生研習

福建省閩台文化交流中心正在廈門舉辦2020年海峽兩岸閩南文化研學體驗營，52名來自福州、廈門、泉州的台籍中學生和大陸中小學生，在廈門（集美）閩台研學旅行基地開啟了一場為期4天3夜的閩南文化研學之旅。

中新社報導，「天黑黑，要落雨，阿公仔舉鋤頭要掘芋」。開營儀式上，師生合唱的一曲琅琅上口的閩南童謠拉近了彼此的距離。福建省閩台文化交流中心副主任林徐源為本屆研學體驗營授營旗。

他說，通過一系列可聽、可看、可品、可互動、可體驗的研學課程，加深學生們對閩南文化和中華傳統文化的理解，是舉辦這個活動的初衷。

連日來，學生們參觀陳嘉庚故里集美學村，了解陳嘉庚的生平故事；聽一曲歷經千年的非遺木偶戲，感受閩台古韵；學習水密隔艙福船製造技藝，了解閩南航海歷史；進行閩南「博餅」特色民俗體驗等。

福州延安中學初中部的台籍學生林子暄對木偶課程和福船課程都充滿期待，最希望體驗閩南非遺文化，更深入地理解課本上鄭和下西洋的歷史。

從小在大陸讀書的林子暄每年暑假回到台灣時，都會到處走走看看。

林子暄說，「這是我第一次參加閩南文化研學體驗營，我想知道閩台文化是怎麼交融在一起的」。

同樣來自福州延安中學的陳楷為表示，他的爸爸來自台灣，媽媽來自福州。陳楷為也對這次研學體驗營充滿期待。

來自福建的同學們亦熱情回應。福清市漁溪中心小學的楊歆妮期待在研學營中認識寶島台灣的小夥伴，結交新朋友。

本次研學體驗營將給兩岸青少年搭建交流心聲、碰撞思想的平台，讓營員們共同尋找兩岸文化一脈相承的根源。