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小浪底工程 世界壩工史最大挑戰

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
小浪底大壩開閘放水，場面壯觀，有調水功能。圖／本報河南鄭州傳真
小浪底大壩開閘放水，場面壯觀，有調水功能。圖／本報河南鄭州傳真

小浪底水利樞紐工程，是世界壩工史上最具挑戰性的工程之一。圖／本報河南鄭州傳真
小浪底水利樞紐工程，是世界壩工史上最具挑戰性的工程之一。圖／本報河南鄭州傳真
黃河之險，險在河南。河南地處黃河「豆腐腰」段，具有不同於其他江河和黃河其他河段險情；因此，黃河防洪治理的重點也在河南。中共建政以後，投入大量人力、財力、物力，治理黃河，建成世界水利工程史上最具挑戰性的小浪底水利樞紐工程。

小浪底水利樞紐工程，位於河南洛陽市孟津縣小浪底村與濟源市蓼塢村之間的黃河主幹流上，三門峽水利樞紐下游130公里、洛陽市城區以北40公里處。工程地處黃河中游最後一段峽谷的出口，控制流域面積69.4萬平方公里，占黃河流域面積的92.3%；徑流量91.2％，輸沙量100％，是治理黃河的關鍵控制性工程。水庫最高運用水位275米，設計總庫容126.5億立方米。建造之初，因規模宏大，地質情況複雜，水沙條件特殊，技術難題多，運用要求嚴格，被中外專家公認是世界壩工史上最具挑戰性的工程之一。

小浪底水利樞紐工程於1991年9月12日進行前期準備工程施工，1994年9月1日主體工程正式開工。其工程技術難度高，包括：世界壩工史上罕見的複雜進水塔群，世界壩工史上最密集的大斷面洞室群，世界上最大的多級孔板消能洩洪洞，世界壩工史上最大的消能水墊塘等。

1997年10月28日截流，2000年初第一台機組投產發電，2001年底主體工程全完工。地下發電廠房總裝機容量為180萬千瓦，粘土斜心牆堆石壩高160米、長1667米，在不足1平方公里範圍擁有縱橫交錯108條洞群，具防洪、防凌、發電、排沙等多項功能，使黃河下游防洪標準由60年一遇，提高到千年一遇。

小浪底水利樞紐工程在防洪、防凌，下游減淤的前提下，通過調節徑流，保障下遊河段的城市生活和工業供水、水庫補水、魚類繁衍用水等。同時，使近百億立方米的洪水變成水資源存入水庫，緩解河南電網供電壓力，改善了小浪底庫區和下游地區的生態環境。

隨著治黃理念由「控制洪水」轉變為「生態治黃」，小浪底水利樞紐運行後，下游水沙條件趨於穩定，保護了生物棲息地，使底棲動物的棲息地更加穩定和多樣。同時，水庫蓄水後，庫區年均降水量增加91毫米，庫區及周邊植被覆蓋率顯著提高，生態建設成效明顯。

小浪底水利樞紐工程完成後，位於黃河下游的河水不再呈現黃色；而小浪底水庫截流後，成為新興的旅遊景點，是河南十大旅遊熱點景區，被譽為「小千島湖」，是以山、水、林、草為特色的大型生態園林。而南岸黃鹿山是景區最高點，由這裡俯瞰大壩全景，雄偉壯觀。（系列五之二）

水庫 水資源

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