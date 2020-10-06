大陸十一黃金周 西北飛火熱

「穿越大半個中國，奔向大西北」成為許多人2020年十一黃金周的寫照。90後女孩雷亞徽和朋友們1日自駕到敦煌，發現酒店爆滿，最後在一位老鄉家裡借住一宿。第二晚，她們終於在距離敦煌160公里外的柳園訂到房間。

中新社報導，「人特別多，鳴沙山騎駱駝都排不上隊」。青年徐小柒沒有預約上莫高窟門票，選擇去鳴沙山看日落。徐小柒調侃道：「我是穿越1500公里來看沙漠裡的人海」。

內蒙古上班族張瑋是第二次自駕甘肅青海線。吃過蘭州牛肉麵、看過敦煌莫高窟後，4日晚抵達青海德令哈。她說，路上遇到來自五湖四海的遊客，明顯感覺這條線路被越來越多人關注。如今的大西北已經成為大陸各地遊客心裡尋古問今的好去處。

大陸今年十一假期，被疫情壓抑了大半年的出遊需求得到釋放。據中國文旅部統計，1至4日大陸共接待國內遊客4.25億人次，實現旅遊收入3120.2億元人民幣。

受疫情影響，出境遊客流回歸境內市場，甘肅、青海、內蒙古等西北景美人少的「低風險區」走俏。大數據顯示，大西北熱度暴增475%，其中甘肅熱度增長最快，蘭州躋身全國熱搜城市第4位。

攜程數據顯示，上海、廣東等大城市的遊客從8月便開始計劃出遊大西北，青海、甘肅機票搜索熱度最高。其中上海赴西寧國慶機票搜索熱度上漲307%，赴蘭州機票熱度上漲143%。

甘肅張掖七彩丹霞1日接待遊客逾1.6萬人次。青海茶卡鹽湖2日接待遊客2萬多人次。內蒙古額濟納旗看胡楊林遊客暴增，官方特開行胡楊林旅遊專列，遊客可以坐著火車覽胡楊、遊居延、探古城，體驗大漠秘境。

被稱為「中國版馬爾地夫」的青海東台吉乃爾湖、「惡魔之眼」艾肯泉、「中國版66號」的U型公路，還有沙漠、黃河、三江源、丹霞地質，騎駱駝、陽關玉門關等絲路遺址……在這些景區，四處都是人潮。

觸手可及的藍天白雲、夢境般的漫天星空、浩瀚無邊的草原、壯闊的山河等。對旅遊市場大西北熱現象，西北師範大學旅游學院院長把多勛分析，中國旅遊流逐漸轉向過去小眾化的西北是未來趨勢。而疫情導致出境遊停擺，替代效應使西北市場大熱。

此外，人們由於疫情憋得太久，大西北遼闊壯美的景觀，讓人豁然開朗、心情放鬆。更重要是，西北地區近年旅遊營銷很拚，抱團發展提升大環線旅遊品質，今年十一黃金周看到開花結果。