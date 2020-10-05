高速公路救援專用通道被占用 陸男一路狂拍900張照檢舉

河南一名男子十一長假出差返鄉，在高速公路上發現很多司機占用應急車道，便決定要舉報這些「不文明行為」，他一路拍了900多張照片，並花11個小時整理，最後發給交警大隊一個485M的壓縮文件，裡面的照片多達361張，涉及36輛違規汽車。

北京日報報導，這名檢舉了36輛違規汽車的李姓男子表示，急車道是救援專用通道，在關鍵時刻就是生命通道，這些車輛違法占用，就應該讓他們付出代價。他說，他坐在副駕駛座拍照，一名同事開車、一名同事在後座錄影，然後把每張照片用車牌號碼命名，並標註違規地點。

根據李先生的這批照片，菏寶高速交警目前已成功「抓」到36位違法占用應急車道的駕駛員，他們將面臨罰款人民幣200元、記6分的處罰。

李先生這個「神操作」引發網友兩極反應，有人稱讚他「做了自己一直想做但沒做的事」、「這個好，有的人有的車太沒素質」，但也有人說他「拿小報告說事兒， 顯得自己高尚似的」、「得饒人處且饒人」。