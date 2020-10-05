遊客瘋留名…明長城「鎮北台」體無完「磚」

疫情後的中秋節適逢「十一」，中國各地紛爆「出遊瘋」，但隨手刻字、隨意踩踏等不文明行為仍屢禁不止，給一些文物和景點造成不可挽回的損失。位於陝西省榆林市城北4公里的明長城「鎮北台」就是其中一個重災區，建築主體上幾乎每一塊磚都被遊客刻字，文物專家痛心表示「是不可挽回的傷害」。

香港01報導，鎮北台呈方形，共四層，高30餘米，占地面積5000多平方米。建於明萬歷35年（1607年），是明代長城遺址中最為宏大、氣勢最為磅礡的建築物之一，也是明長城沿線現存最大的要塞之一，是全國重點文物保護單位。

鎮北台的牆體上，幾乎每一塊磚都被刻了字，一眼看過去，幾乎找不到一塊完好的石磚。尤其在頂層的女牆和垛口上，石磚上刻的字更不止一層，可以隱約看見層層覆蓋的兩、三個名字。刻字內容主要是遊客名字，有的還留下了刻字時的日期。

陝西省榆林市長城學會會長段雲飛說，遊客留下的刻痕是沒辦法修復的。「尤其是像長城這樣占地面積很大的田野文物，一旦損毀，就是不可挽回的傷害。」段雲飛說，對於這些珍貴文物，考古工作者和志願者都在千方百計地減緩自然造成的侵蝕，人為造成的破壞讓人痛心。希望每一位遊客對文物都能保持一顆敬畏之心和愛護之心，杜絕刻字、踩踏等不文明行為，文明出遊。