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嚴防新冠肺炎流感雙流行 中國多地疫苗卻一針難求

中央社 / 台北5日電

秋冬流感季將到來，中國專家建議民眾接種流感疫苗，以降低COVID-19疫情的診療難度。但陸媒報導，包括北京上海等地都出現疫苗短缺，有醫院稱最快要等到11月底，而黃牛疫苗更要價3倍。

秋冬流感季將至，台灣今天開始為符合資格的國人施打公費疫苗，中國專家也呼籲民眾接種。

陸媒健康時報引述北京協和醫學院校長王辰8月14日在中國科協年會上表示，在秋冬、冬春季節，一旦2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情合併流感，會增加鑑別診斷難度。

他表示，最有效的預防辦法是及時接種流感疫苗，並建議民眾不要晚於10月接種。

不過陸媒中新經緯4日報導，包括北京、上海、天津、黑龍江、重慶、四川和甘肅等地，自9月起都出現流感疫苗短缺。

報導引述一名北京市民指出，他先向東城區的東直門社區服務站諮詢，被告知9月簽發的180劑疫苗已全數打完，且9月23至29日還有1000多人預約。

這名市民之後又聯繫首都醫科大學附屬北京佑安醫院，院方則回應稱預約已排到11月底，建議改到私立醫院試試。

疫苗一針難求催生「黃牛」。民眾求助一名宣稱可幫忙排隊預約的黃牛，而10月施打一針要價人民幣398元，11月則是329元。報導引述在社區醫院接種過疫苗的民眾指，一針四價流感疫苗要價128到153元之間，也就是說，黃牛疫苗的價格相當於醫院價的3倍。

報導引述北京一間社區衛生中心指出，往年民眾10月才開始預約接種疫苗，但今年提前到9月，導致疫苗到貨量趕不上採購量。

報導也指出，一針難求的現象，和民眾過去不熱衷接種流感疫苗有關。報導指，中國大陸的流感疫苗須自費施打，費用又高於感冒藥和消炎藥，因此民眾多認為接種的性價比不高。

新京報8月時引述中國醫學科學院北京協和醫院教授馮錄召預測，中國今年簽批的流感疫苗發行量會較2019年增加一倍，達5000萬劑。但這一數字僅覆蓋中國的4%人口，群體接種率仍低。

新冠肺炎 COVID-19

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