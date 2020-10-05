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港黃大仙祠重開 百人趕早排隊 祈福人潮不絕
隨著香港新冠疫情漸趨平穩，宗教活動2日起有條件恢復，在教堂及寺廟等舉行宗教活動時，參與者人數不多於處所可容納人數的5成，除宗教禮儀外，不可供應食物或飲品。
明報報導，已關閉逾兩個月的嗇色園黃大仙祠昨起重開，吸引近百善信清晨到祠外排隊，部分人帶備鮮花或香燭，第一時間入場祈福。進祠者都須接受體溫檢測並戴口罩，祠內最多只能四人一組活動。祠內祈福人潮不絕，香火鼎盛，有市民祈求疫情盡快完結，祠內地面貼上紅色膠紙作標記，提醒善信保持社交距離。
據報導，香港聖公會各聖堂昨恢復主日崇拜，其中信徒進入中環花園道的聖公會聖約翰主教座堂時均須量體溫、使用酒精搓手液，並填寫健康申報表，入場後須隔開坐。其間有職員提醒場外的人需保持1.5米距離。
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