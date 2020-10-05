港黃大仙祠重開 百人趕早排隊 祈福人潮不絕

隨著香港新冠疫情漸趨平穩，宗教活動2日起有條件恢復，在教堂及寺廟等舉行宗教活動時，參與者人數不多於處所可容納人數的5成，除宗教禮儀外，不可供應食物或飲品。

明報報導，已關閉逾兩個月的嗇色園黃大仙祠昨起重開，吸引近百善信清晨到祠外排隊，部分人帶備鮮花或香燭，第一時間入場祈福。進祠者都須接受體溫檢測並戴口罩，祠內最多只能四人一組活動。祠內祈福人潮不絕，香火鼎盛，有市民祈求疫情盡快完結，祠內地面貼上紅色膠紙作標記，提醒善信保持社交距離。