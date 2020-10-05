「不買寶馬不結婚」孕婦遭渣男趕離家動胎氣 婚事恐告吹

香港01 / 撰文：朱利安
江蘇一對準新人近日因嫁妝問題而起爭執，男方被指要求女家買寶馬房車作嫁妝，被拒後竟趕懷孕妻子出家門。（網上影片截圖）
江蘇一對準新人近日因嫁妝問題而起爭執，男方被指要求女家買寶馬房車作嫁妝，被拒後竟趕懷孕妻子出家門。（網上影片截圖）

結婚乃終身大事，雙方因愛而結合，但近日江蘇省一對新人卻因婚禮嫁妝問題起爭執，男方被指因外父拒絕送贈名車寶馬（BMW），要將趕懷孕6個月的妻子趕出家門，揚言「不買寶馬不結婚」。妻子因此動胎氣要入院留醫，但男子亦從不探望，婚事恐怕就此告吹。

據內地媒體報道，居於江蘇省揚州市的21歲女子小劉已懷孕6個多月，與男友小張已領取結婚證，正為10月初的婚禮努力籌備，喜帖早已寄出。然而，她指小張最近卻因買車一事動怒，突然提出嫁妝需包括1輛BMW，向她抱怨說道，「你爸什麼意思，我讓他買個車都不買」，並先後3次打電話要趕她出家門，令小劉動胎氣入院。她住院觀察期間，小張卻未曾探望。

2人早已領取結婚證，只差未舉行婚禮。（網上影片截圖）
2人早已領取結婚證，只差未舉行婚禮。（網上影片截圖）

小劉續指，對男方的態度感到心寒，「我住院了，我還是你老婆，懷的你們家的孩子，你都不來醫院看我一眼」。小劉父親則表示，自己只曾承諾送10多萬人民幣的車，供2人作為代步工具，未料小張一口拒絕，並堅持「不買寶馬不結婚」。

對此，小張回應時承認曾打電話責罵女方，但形容「老公和老婆吵架很正常，我脾氣是不太好，可能語言過激了一點」，強調雙方早就嫁妝問題達成共識，惟外父遲遲不兌現承諾。小張父親則認為男女雙方各有做錯，兒子的確不尊重老人家，又稱「12、13萬的車子你開開就行了，要多好的幹嘛？」；而他坦言，事已至此，這場婚場恐怕難以繼續。

懷孕6個多月的女子因動胎氣而入院，男方卻未有來過探望。（網上影片截圖）
懷孕6個多月的女子因動胎氣而入院，男方卻未有來過探望。（網上影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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