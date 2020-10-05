學霸做主播 不行嗎？

頂著「清北」光環的學霸搖身一變成為直播間裡的的主播，名校光環讓他們收穫信任和流量。但在帶貨、搞笑、視頻教育等博眼球生態背後，學霸主播又能掀起多大浪花？

蹭清華標籤 揭頂級學府生活

打開形形色色的短視頻平台，不少主播的簡介前都貼著亮閃閃的「清北」標籤。置頂的短視頻，往往凝結了他們的高光時刻，有的從被人欺負的小孩變成北大碩士，有的從墊底學渣逆襲清華，還有的隨父母北漂考上北大…。

22歲霍靖烜的前十年，似乎缺少了些足夠吸睛的反轉故事。但他今年開設「清華小霍少」的帳號至今，他已用144條短視頻作品，收穫了160萬粉絲，穩坐校園主播頭部交椅。

這個剛從清華畢業轉去北大讀研的理工男，「並不想講學習方法，因為刷題的方法就那麼幾種」。在鏡頭前，霍靖烜誇張演繹文科生與理科生的差異，展示自己清華和北大的錄取通知書，分享在頂級學府的趣味生活。

霍靖烜承認，前期確實「蹭」清華熱度，但他更希望「即使摘下清華的標籤，也有我個人的記憶點」。

為了尋找靈感，霍靖烜會反覆看德雲社的相聲和綜藝節目。他甚至把母親和堂妹都拉來助陣，一唱一和講段子。霍靖烜會刻意放大性格裡的幽默，誇張呈現積極陽光的一面，打造出個性鮮明的非典型名校學生的人設。

「三個月，粉絲就漲到了100萬。直播間最熱鬧的時候，有五六千人在線觀看。到後來，我下樓取外賣或走在北京的路上，偶爾也會被人認出來。」粉絲上漲的速度遠超霍靖烜的預期，他明白，這是名校光環起了作用。

很快，商業價值也隨著流量而來。運營了一個多月，從食品到護膚品再到在線教育課程，五花八門的廣告投放開始找上他。流量旺盛時，霍靖烜大多能實現月入上萬。

不過，相對於賺錢，霍靖烜更期待的是通過做校園主播，獲得更多曝光度，從而有機會接洽綜藝或影視資源。進軍文娛圈，是他兒時以來的夢想。

小鎮做題家 貧生苦讀沒特長

身為北大的一名研二學生，23歲的徐元正5月在視頻平台開設了「北大徐元寶」的帳號，分享自己的學習方法和北大生活。他發出的31條短視頻，至今沒能在繁雜的網絡世界掀起浪花，點讚量最高的一條視頻數據停留在19.9萬，內容關於自己的一個笑梗，「上了北大才知道我為什麼去不了清華」。

在直播間裡，徐元正覺得自己依舊內向、靦腆。他可以嫻熟地使用直播話術，對每一位剛進入圍觀的網友熱情喊話「歡迎某某的到來」，但往往不會長時間直視鏡頭。

「學會這五個方法，你也能完成暑假逆襲」，除了類似的講題和答疑，他也會圍繞北大的校園生活，拍攝一些趣味性短視頻，比如，揭秘北大男生宿舍、北大第一「水課」等。

但鏡頭裡的他，從沒有誇張的表情和演繹。「我知道，如果能表演出一些東西，我會更容易漲粉，但我很抗拒去偽造一個和自己全然不同的角色」。

徐元正成長於河南信陽一個去年才剛脫貧的小縣城，某種程度上，他是「小鎮做題家」的典型代表。他曾經抗拒接觸陌生人，也鮮少給人熱情回應。北大讓他接觸到更多的人，也讓他發覺，自己與那些來自北京、浙江、江蘇等發達地區的學生之間，橫亙著鴻溝。

「在知識層面，我上高中學的知識，他們上初中就學過；在課外方面，他們都多才多藝，可我從初中開始，就為了學習而壓縮課餘時間，幾乎全年無休，更沒有時間培養特長。」徐元正感慨，為了追上身邊人的步伐，他刻意在大學去培養自己的興趣愛好，參加社團學口琴，體育課選了網球，「可在我老家，連一片網球場也沒有」。

徐元正早已接受「晚入圈，難以火」的事實，他更希望藉此培養外向的性格，同時，分享學習方法和高校信息，改變人們的一些刻板印象。

他曾加入北大招生組做志願者，發現很多高中生，仍對大學專業一無所知，「我們老家人就覺得，學考古就是去挖墳、盜墓」。這種信息不對稱，一如高考前的徐元正，因為聽說文科其他專業都不好就業，他便把就業率高的法學、新聞、社會學專業列入選擇範圍，「到了大學，你才發現這些專業和自己的想像並不一樣」。

如今，在北大讀財經新聞專業的徐元正依然在摸索自己喜歡的領域，可依舊被一些觀念捆綁著，「一旦回老家做公務員，家鄉的人，包括我父母，肯定都會質疑我是不是白讀北大了」。

質疑聲頻起 教育多元是解藥

在學霸主播的直播間裡，這群擅長作答的人，也常常要面對令他們錯愕的問題。

「你是清華的學生，怎麼可以染髮呢？」、「清北的學生居然帶貨了，國家培養你們，能不能做點有意義的事?」類似的質疑時不時會出現在評論區。

名校光環讓他們收穫信任和流量，但與此同時，也屢遭「綁架」。

霍靖烜收到過不少粉絲的私信求助，大多時候，他可以給予對方精神鼓勵，但免不了最後無能為力。

「有次，一個粉絲私信告訴我，因為學業壓力，她的姊姊想不開。」一股強烈的衝擊襲向他，也讓他開始重新解讀主播的意義，「我想讓大家明白一個道理，學習成績並不能決定一生。我也希望他們能看到學習的另一種可能，其實學習可以有輕鬆愉快的氛圍。」

霍靖烜覺得自己有些天賦，並不是「刷題家」，但這樣的感觸，自進入清華園之後就遭遇了危機。從山西朔州遷往天津，高中時期，他即使不寫作業，成績也穩定在年級前列，「可到了大學，身邊有不少天賦比我高的人，而且大家對成績的追逐比中學時代更加嚴重。」

「在大學，績點是唯一的衡量標準，它與獎學金、保研、出國、找工作等都利益相關。為了刷高績點，大家會想盡辦法，去選給分高、任務少的水課，和老師搞好關係，或者向學長學姐要往年考試真題或資料。」對於這種功利性學習，霍靖烜曾因自己不重視而吃過虧，「大一的時候，因為不了解，思政課扣了很多分，拉低了整體績點。後來，大二升大三，為提高績點，我做了不少努力。光認真學習不夠，還得遵循這種校園刷分潛規則，嘗試走捷徑。不然，很可能依舊拿不到高分」。

徐元正（左）。（取材自錢江晚報）

和霍靖烜一樣，徐元正是應試教育的受益者，但淹沒在北大校園和直播間中，他多少也受制於素質教育的缺失。他發現自己無法用更多的手段和方式提高直播效果，但這些技巧，用戶其實也並不關心，他們最關心的簡單粗暴直接—如何刷分。

徐元正的頻道。（取材自錢江晚報）

當他在線上遠程輔導考生時，最後往往也只能回歸到應試機制。「高考最後一個月，我讓她數學提了40分」，在一條短視頻作品裡，徐元正講述了自己幫助一位學生成功考入浙大的經歷，「技巧就是把我的答題套路，總結的重難點、易錯點都告訴她」。

「線上視頻教育是一種催生，它可以成為系統性教育，也可能成為一種常態，但如果仍然只是按照應試教育的模式講課，很難讓那些真正需要幫助、不愛學習的學生實現轉變。」儘管頂著學霸主播的身分，徐元正的內心卻並不認同短視頻教育，「教育應該更多元化，更關注學生的內心」。

（中國新聞組整理）