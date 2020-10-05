連續4天 陸全國旅客超千萬 高鐵遊升溫

據中國國家鐵路集團消息，9月30日至10月3日，大陸全國鐵路連續4天發送旅客人數超千萬；10月4日，中國大陸全國鐵路預計發送旅客1180萬人次。短途探親、旅遊觀光等客流持續走高，「高鐵遊」受廣大旅客青睞。

中新社報導，中國鐵路部門精準增加運力，4日加開旅客列車570列，保障旅客出行。10月3日，中國大陸全國鐵路發送旅客1172.8萬人次，鐵路運輸安全平穩有序，其中北京局、上海局、廣州局集團公司分別發送旅客94.3萬人次、247.9萬人次、209.2萬人次。

隨著中國大陸「八縱八橫」高鐵網持續完善，高鐵運營里程已達到3.6萬公里，通達越來越多的城市，串起了越來越多旅遊資源，乘坐高鐵出遊成為廣大旅客選擇，「高鐵遊」持續升溫。

公路交通方面，預計10月4日起主幹路網流量較3日有所回落，但旅遊景區、城市郊區周邊道路以及主要高速公路道路流量將繼續保持高位狀態。

大陸「十一」中秋假期第三天，大陸全國道路交通流量比10月2日有所下降，但仍處於高位運行，截至10月3日17時，大陸全國主幹公路通行正常，除京津冀、長三角、珠三角地區部分高速公路及京港澳高速、滬蓉高速、滬渝高速、福銀高速、大廣高速局部路段因流量大出現通行緩慢外，未發生長時間長距離交通擁堵。

從大陸公安部交通管理局選取38條高速公路200個重要通道流量監測情況看，10月3日0時至16時流量環比下降4.9%，與去年同期相比下降10.9%。