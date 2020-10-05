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中國最早紫禁城 夏朝遺址探秘

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
河南偃師二里頭村的夏朝都城遺址，被譽為中國最早的「紫禁城」。圖／本報河南鄭州傳真
河南偃師二里頭村的夏朝都城遺址，被譽為中國最早的「紫禁城」。圖／本報河南鄭州傳真

前言

中國大陸第二長河－黃河，在中國古代稱作河水、大河，簡稱河，是中國的母親河，中華文明的搖籃。它發源於青海省巴顏喀拉山脈噶達素齊老峰，流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陝西、山西、河南、山東9個省區，最後於山東省東營市墾利區注入渤海。

黃河自陝西潼關進入河南，橫貫三門峽、洛陽、濟源、焦作、鄭州、新鄉、開封、濮陽8市26縣（市、區），河道全長711公里。而以關中與河洛為代表的黃河文化，不僅是核心文化，也是主幹文化。走進河南，圍繞黃河文化的保護傳承、黃河流域生態保護治理，黃河的故事，賦予這條母親河新的時代價值。

探索黃河流域夏朝文化，大禹治水、建立夏朝的故事，我們耳熟能詳。然而，究竟是傳說還是確有其事？夏朝，作為中國史書中記載的第一個世襲制朝代，由於缺乏足夠的考古證據，一度引起學界爭議。

河南偃師市二里頭遺址

1959年，史學家徐旭生在傳說中夏朝城市最集中的地區，即河南中部的洛陽平原及山西西南部汾水下游一帶，發現位於河南偃師二里頭村的一處遺址。迄今為止，遺址出土文物數萬件，發現中國最早的城市道路系統、最早的宮殿建築群、最早的青銅禮器群、最早的國家級祭祀場所等，二里頭遺址因此被譽為中國最早的「紫禁城」。

大陸考古專家如何確認二里頭遺址就是夏朝都城的呢？中國社科院考古研究所二里頭工作隊副隊長趙海濤表示，目前已確定二里頭遺址的年代範圍距今約3750年－3500年，時間上處於夏朝中晚期，其活動範圍也與文獻記載的夏朝主要活動地域比較符合。「中國考古學會」理事長王巍說，二里頭遺址的發掘，展現了夏王朝的社會生活圖景，讓曾被認為是虛構的歷史，變成真實可信的歷史。

二里頭夏都遺址博物館，建築面積3.2萬平方米，是大陸大遺址保護、展示和利用示範區，中國早期國家形成和發展研究展示中心。博物館依托二里頭遺址而建，匯集了二里頭遺址自1959年發現以來考古發掘研究成果的精華。共有五個基本展廳，館藏文物有2089件，主要為青銅器、陶器、玉器、綠松石器、骨角牙器等，去年10月建成開放。

二里頭遺址出土的文物，不少享有「國寶」之尊，其中最有代表意義的，當屬「華夏第一龍」－綠松石龍形器。其形體長大，巨頭蜷尾，龍身曲伏有致，形象生動傳神。龍頭略呈淺浮雕狀，鼻、眼充填以白玉和綠松石，對比強烈。專家學者認為，這件綠松石龍形器是夏時期的龍形器物，它的出土，為中華民族的龍圖騰找到了最直接、最正統的根源。

河南偃師二里頭村的夏朝都城遺址，被譽為中國最早的「紫禁城」。圖／本報河南鄭州傳真
河南偃師二里頭村的夏朝都城遺址，被譽為中國最早的「紫禁城」。圖／本報河南鄭州傳真

中國唯一墓誌銘博物館

而在洛陽市新安縣，有一座中國大陸唯一的墓誌銘博物館－千唐志齋博物館，也是大陸現存墓誌石刻的集中地之一。通過館藏的2000餘件墓誌銘及近代名家書畫石刻內容，可以了解歷史上黃河文化的重要分支－河洛文化，以及黃河治理的歷史。

千唐志齋博物館的創建人張鈁，在上世紀二、三十年代，廣泛搜集歷代墓誌銘。由於擔心墓誌石刻損毀與戰亂，張鈁特意在家鄉鐵門的私家花園內修建了窯洞，將數千塊墓誌嵌入牆壁，使之得以保存至今。

因寨中收藏千餘方唐人墓誌而聞名於世，故由原河南大學校長王廣慶命名，國學大師章太炎以古篆題刻「千唐志齋」。

博物館保存了大約十幾種中亞粟特人後裔的墓誌，還保存了一部分突厥裔與高句麗裔的墓誌，這些都反映了當時東西文化的交流和絲綢之路的歷史狀況。（系列五之一）

遺址 博物館 考古

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