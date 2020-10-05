中秋賞燈 昆山台商解鄉愁

中秋夜，坐在江蘇昆山周莊台灣老街臨河的卡座上，來自台灣南部的林文榮和三五好友伴著星光、吃著燒烤、喝著啤酒。當身後一輪巨月造型的燈組點亮時，他拿出手機與遠在海峽對岸的女兒視訊通話，互致問候。這場景，正如燈組上所題的詩句「海上生明月，天涯共此時」。

新華社報導，作為大陸台資最密集的區域之一，昆山吸引約10萬台胞在此工作、生活。今年，受新冠肺炎疫情影響，一些台胞和林文榮一樣，選擇留在昆山度中秋，而去2020海峽兩岸（昆山）中秋燈會賞燈成為他們的共同選擇。

在周莊台灣老街燈區，由崑曲、瓊花、桐花、電音三太子等元素打造的大型燈組「樂動兩岸」，成為不少台胞打卡拍照的首選。在昆山開發區慧聚廣場燈區，燈組以並蒂蓮、同源橋為創作靈感，將媽祖文化與昆山開發區的江南元素融合，運用現代光影技術打造出兩岸融合發展、百姓安居樂業的繁榮景象。林文榮說：「一盞花燈透著濃濃的兩岸情誼，民眾攜手謀發展的信心更足了。」

除欣賞花燈，在慧聚廣場燈區還可品嘗來自兩岸的美食，觀看架子鼓、獨唱、舞蹈等由兩岸民眾精采演繹的節目。

「章魚小丸子、蚵仔煎、銅鑼燒、大腸包小腸，我和幾位朋友邊吃、邊看、邊賞月，好不愜意。」東碩電子（昆山）有限公司大中華區廠務總經理范崇榮來昆山已有十多個年頭，得益於當地良好的營商環境，企業蒸蒸日上。

這個中秋節，台灣青年連育普雖然無緣賞燈，卻帶著一批自己指導的孩子在蘇州西山島演出。連育普2017年來到南通海門創業，從事音樂教育，致力於把音樂種子散播出去。