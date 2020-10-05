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德陽川菜川劇周 川韻佐美味

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
「2020川菜川劇文化周」在四川德陽市正式啟動，圖為開幕式上的川劇表演。圖／本報四川德陽傳真
「2020川菜川劇文化周」在四川德陽市正式啟動，圖為開幕式上的川劇表演。圖／本報四川德陽傳真

9月28日，「2020川菜川劇文化周」在四川省德陽市正式啟動，分會場設在羅江區。

本屆文化周以「古蜀文化耀德陽·川菜川劇在羅江」為主題，將陸續舉辦羅江特色食材網路推介會、川劇惠民演出、調元菜系品鑑活動、「好吃羅江」美食節、「夢潺亭·夜羅江」實景演出、「味美四川·美味德陽」特色美食展銷、四川省第三屆李調元學術研討會、「調元杯」廚藝邀請賽等一系列活動。

德陽市羅江區是李調元的故鄉，他與張問陶（張船山）、彭端淑合稱清代「蜀中三才子」，是清代四川戲曲理論家、詩人，又因編撰四川第一本川菜菜譜「醒園錄」，被尊為「川菜川劇之父」。

今年的川菜川劇文化節已是連續第三年舉辦，旨在傳承和發揚調元文化遺產，推動羅江「川菜川劇之鄉」建設，弘揚川菜、川劇文化，打造特色文旅名片。

據介紹，本屆文化周期間，將通過線上、線下聯動的方式，投放消費券50萬元人民幣，可在對應的餐飲、酒店、KTV等商家消費。

羅江區潺亭水城每晚將舉辦實景演出，分別以文藝日、川劇日、狂歡日、喜劇日、魔幻日、廊橋一夢等為主題。在水城核心區域，已經啟動包括小吃攤區、餐飲門店在內的「金鼠鬧金秋·好吃在羅江」活動，讓廣大市民、遊客感受純粹的川味、川韻、川音、川情，尋味四川、遊歷德陽，樂享羅江。

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