快訊

慘！武嶺遭遊客轟炸滿地垃圾 警示牌被弄斷

明起變天！一張圖看一周天氣 北部高溫驟降9度轉濕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭州布氏桿菌事件啟動賠償 受害民眾不買帳

中央社 / 台北4日電
甘肅衛健委表示，蘭州生物藥廠已被撤銷布病疫苗生產許可，啟動問責追責。 圖／取材自澎湃新聞
甘肅衛健委表示，蘭州生物藥廠已被撤銷布病疫苗生產許可，啟動問責追責。 圖／取材自澎湃新聞

中國甘肅蘭州市一座藥廠去年生產布氏桿菌疫苗時，排放滅菌不徹底的廢氣，導致大規模感染事件。肇事方近日啟動賠償，規劃按照4類傷害等級給予賠償金，但部分受害民眾並不買帳。

陸媒澎湃新聞報導，涉事藥廠的疫苗生產許可及相關產品批准文號等都已被撤銷。

另據受害居民提供補償協議書顯示，補償方案是由中牧實業股份有限公司蘭州生物藥廠執行，協議將賠償對象分為4類，並按照各類型標準，提供金額不一的賠償金。

賠償方案中，第1類人員的賠償總額核定為人民幣3785.64元（約新台幣1萬6110元），含誤工費、交通費及精神撫慰金等；第2類則是7571.28元；第3類則是5萬5000元。與前2類不同的是，第3類包含住院等其他治療費用。

第4類則沒有明定金額，但內容涉及因感染而造成殘疾、死亡或其他嚴重後果等。不過，第4類的說明也提到，除被扶養人生活費、喪葬費、殘疾賠償金等費用外，其餘賠償參照第3類標準。

受害民眾收到列有上述標準的賠償方案後，紛紛感到不滿。報導引述受害的顧姓女子表示，意外發生後，她開始出現皮膚長疹子、腰部疼痛等症狀。起初她並不以為意，之後才知道自己捲入感染風波。而她今年1月的檢驗報告中，也顯示對布氏桿菌呈陽性反應。

對於賠償方案，顧姓女子表示不同意，認為是「光給7000多塊錢就了事」，擔心日後身體還會有其他病癥狀況，因此希望相關部門能提供終身免費追蹤治療的福利。

報導也引述多名受害社區居民表示，他們都收到賠償方案，但紛紛表示不同意，「不會簽字」。資料顯示，這種疾病可演變成慢性疾病，並持續多年，治療痊癒後仍可能復發

這起布氏桿菌疫苗廢氣滅菌不當的事件，於去年7、8月發生在中牧蘭州生物藥廠。蘭州市衛生健康委員會發布通報稱，至今年9月14日止，累積布氏桿菌檢測共2萬1847人，初步篩出陽性4646人，甘肅省疾控中心覆核確認陽性3245人。

疫苗 人民幣

延伸閱讀

葛謨質疑聯邦疫苗安全性 擬請專家重審籲：大選前別打

加速疫苗研發 全球實驗室大串連

中國擴大接種試驗中疫苗 維權人士不信任

蘭州去年布魯氏菌洩漏 3000多人被感染 遠超官方預期！

相關新聞

突破建橋禁區！平潭跨海公鐵兩用大橋完工 預留通往台灣引道

大陸新一座大橋日前完工，它是大陸首座跨海公鐵兩用橋、世界最長跨海峽公鐵兩用大橋，施工過程與施工技術屢創紀錄，它還預留通往台灣的連接道，它就是平潭海峽公鐵兩用大橋。

四年賣出假警察制服800多套 兩男製售假裝備遭揚州警方逮捕

最近，揚州市江都民警摧毀了一條製售假警用裝備和警官證的產業鏈。警方發現，犯罪嫌疑人2016年就在網上銷售假警用裝備，幾年來共賣出800多套，此外，嫌疑人還銷售大量假警官證。

蘭州布氏桿菌事件啟動賠償 受害民眾不買帳

中國甘肅蘭州市一座藥廠去年生產布氏桿菌疫苗時，排放滅菌不徹底的廢氣，導致大規模感染事件。肇事方近日啟動賠償，規劃按照4類...

2警押嫌犯回杭州 累得睡高鐵過道

黃金周長假，人潮多得像一場遲來的「春運」，網路上一張照片引來關注。照片中，兩位警察剛破獲一起特大網路詐騙案，押解嫌犯回杭州的路上，累得在高鐵過道上倒地大睡。

長假8天跑13場 寧波婚禮司儀忙翻

黃金周期間是婚宴的旺季，可把婚禮司儀給忙壞了。寧波一名婚禮司儀明明表示，這個八天假期，他總共要主持13場婚禮。

賊藉用AI換臉 0.5元賣匹配身分人臉數據

「換臉」你玩過嗎？隨著圖像處理和人工智能技術的發展，不少「換臉」應用走紅網絡。只要動動手指，就可以將自己的臉替換成明星或是朋友的臉。然而，AI「換臉」卻也讓不法分子藉此製作虛假視頻詐騙錢財、利用換臉方式侵害他人肖像權。

慟！留澳女學生慘死 父母因疫難送行

據悉，在三個月前，中國留學生Pan在雪梨的一處公寓內被殘忍毆打致死，其男友曾試圖自殺；Pan的葬禮日前在雪梨舉行，好友前來道別，Pan的父母卻因邊境限製而無法出席女兒的葬禮。

大陸十一假期夜市垃圾暴增 街掃人員：一晚要清上萬斤

大陸長假遊客擠爆景點，留下萬斤垃圾！近期大陸正在十一長假期間，許多景點遊客人山人海，不少知名景點更是被人潮擠得水洩不通，導致一些小吃街的垃圾量瞬間暴增，甚至讓街掃隊打掃到凌晨4點還不能停歇。

吉林重大車禍 已致18人死亡

據中國大陸公安部交通管理局通報，10月4日5時40分許，吉林松原扶餘市514省道39公里處發生一起重大道路交通事故。目前，已...

因疫晚了235天 中國電影2020票房突破100億

在新冠肺炎疫情的打擊下，2020年度中國電影票房在10月3日終於突破100億元人民幣（約14.7億美元），總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬，前三位票房的均為國產電影。業內人士指出，片商在黃金周「備足彈藥」並推出多項觀影優惠，讓民眾在疫後願意走入劇院放鬆，電影產業正在迎接一波回暖。

跟排隊槓上 中國民眾喜迎「遲到的春節」

十一假期截到2日為止全國共接待國內遊客1.08億人次，3日，全國鐵路預計發送旅客1140萬人次，鐵路部分加開旅客列車834例；景區排隊、吃飯排隊、打車排隊…網友笑稱，這兩天跟排隊槓上了，有出遊的民眾開心說：終於迎來「遲到的春節」。

十一長期遊客太多！長城亮紅燈 峨嵋山限流

中國十一黃金周假期在3日進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，多個景區景點公告門票售罄。由於人潮太多，北京八達嶺長城景區緊急啟動紅色預警一級響應預案；廣州白雲山單日湧入近5萬人，光搭纜車登山就要等一個半小時，不耐久候的遊客吐槽「還不如回家打麻將」。

熱門新聞

信用卡誤當儲蓄卡欠款850元 11年後竟收到「天價賬單」

汪洋談話 象徵北京重返一中各表？

指西方防疫荒腔走板 陸學者張維為：美國神話走向終結

中國5.5億人出遊 外媒讚「控制疫情、自信體現」

港媒：傳國泰將宣布大裁員 涉及逾千機師空服員

陸委會發聲明批歐陽娜娜 顏擇雅見這句話怒了：模仿北京講話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。