四年賣出假警察制服800多套 兩男製售假裝備遭揚州警方逮捕

最近，揚州市江都民警摧毀了一條製售假警用裝備和警官證的產業鏈。警方發現，犯罪嫌疑人2016年就在網上銷售假警用裝備，幾年來共賣出800多套，此外，嫌疑人還銷售大量假警官證。

大陸媒體報導指，2019年6月，揚州男子王某冒充警察，騙取江都區李女士近13萬元人民幣（約新台幣55萬）。民警在王某車上和家裡查獲了假冒的警用裝備，包括假冒的警服、肩章以及警號牌等物品。詢問得知，這些物品都是他花200多元人民幣（約新台幣851元）從一名微信好友處購得。

當地警方循線調查，發現武漢男子羅某專門製作假警用裝備，而溫州男子林某則專門製作假警官證。警方兵分兩路拘捕兩名疑犯，在他們家中查獲了一百多套假警用裝備和80多張假警官證。

經查，羅某2016年就在網上銷售假警用裝備，共賣出800多套。林某2019年開始製售假警官證，已賣了上百張，做一件成本只要十幾元人民幣（約新台幣42元），賣出去卻是200元人民幣（約新台幣851元）一張。

目前，羅某等人因涉嫌非法生產、買賣警用裝備罪，林某因涉嫌偽造變造買賣國家機關證件罪，均已被採取強制措施，案件還在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》