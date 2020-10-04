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中國地方政府半導體大躍進 百億級投資打水漂

中央社 / 台北4日電

中國正亟欲擺脫晶片等基礎科技受制於人的劣勢，許多地方政府盲目「響應」，反而成為冤大頭。這些地方政府投入百億計的資金，得到的只是重複的產能建設，至今計畫爛尾，園區也荒廢。

新華社旗下週刊「瞭望」9月30日報導，因為部分地方政府的輕率及無知，在過去1年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西各有6個人民幣百億級別的半導體計畫，後繼無力，先後停擺。

瞭望實地走訪部份停擺的半導體企業，包括位於南京的「德科碼（南京）半導體科技有限公司」廠房，在圍籬內，廠房現在依舊是未完成的毛胚狀態。

2015年底成立的德科碼，規劃生產電源管理晶片、微機電系統晶片等，曾被比喻為「南京台積電」。但一期擬投資25億美元（約新台幣723億元），實際到帳僅1/10，法人代表李睿更長期以「尋覓投資人」為由不知所蹤，法院多次傳召無果。

德科碼最終欠薪、欠工程款、欠借款，雖然當地政府正尋找新的投資方，但遲遲沒有進展。

在四川成都設廠的「格芯（成都）集成電路製造有限公司」2017年由美國晶片代工企業與成都市政府合作建立，規劃投資達90.53億美元。目前，佔地近800畝的廠區只剩門口保全。

貴州貴安新區的明星企業「貴州華芯通半導體技術有限公司」，是貴州省政府2016年與美國晶片巨頭高通（Qualcomm）合作建立的，計劃生產對產業生態要求極高的處理器（CPU）。

華芯通去年宣布關閉，仍在破產清算。

湖北武漢臨空港經濟技術開發區則有規劃總投資高達人民幣1280億元（約新台幣5447億元）的武漢弘芯半導體製造有限公司瀕臨破產。2019年12月，該公司為首台高階光刻機進廠舉行了隆重的儀式，如今，這台全新尚未啟用的光刻機已被抵押給銀行。

報導說，一些地方政府投入了大量資金、提供優惠方案與空地，幫助興建廠房，但往往產業方出資極少，或以收取巨額技術授權費等名目收回出資，「零投資」卻成為大股東，地方政府成為冤大頭。

中國晶片相關企業的數量在今年上半年成長迅速。截至7月20日，中國共有晶片相關企業4.53萬家，僅今年第2季就新註冊企業0.46萬家，年增達207%，季增130%。

僅今年上半年，各種中國半導體投資計畫就有逾人民幣600億元。北京半導體行業協會副秘書長朱晶指出，但這些計畫有8成落在二三線、甚至四線城市，沒有半導體產業基礎與建設經驗，這些計畫的可持續性令業界擔憂。

不過，前方的百億級的教訓似乎沒有讓地方政府官員冷靜一點。一名地方招商項目投資公司的負責人對此表示：「我所接觸的一些地方政府的官員都很自信，總體上比以前小心一些了，但依舊不能稱專業理性。」

半導體 人民幣 破產 高通 處理器

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