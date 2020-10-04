2警押嫌犯回杭州 累得睡高鐵過道

黃金周長假，人潮多得像一場遲來的「春運」，網路上一張照片引來關注。照片中，兩位警察剛破獲一起特大網路詐騙案，押解嫌犯回杭州的路上，累得在高鐵過道上倒地大睡。

杭州日報報導，照片裡兩位警察之一的劉俊，隸屬浙江餘杭徑山派出所。他與夥伴日前到四川，兵分多路，前往成都、德陽、雅安等地抓捕網路詐騙嫌犯，共逮捕了七人，再將嫌犯押解回杭州。

他們將從德陽到鄭州，再轉車回杭州，全程2000多公里，歷時12個小時，全程站票。

「感覺有點被榨乾了」，劉俊笑著說，「這幾天幾乎沒怎麼睡覺。抓捕那天起得很早，人抓到後，因為疫情期間，外地公安機關的看守所是不能羈押的，我們只好在當地派出所看管了一個通宵。一開始審查也很吃力，整整審了一夜，然後才跟當地辦完交接手續」。

由於嫌疑人必須全程看管，大家不能分開。連假期間列車沒有這麼多空餘的票，只好硬著頭皮上車，在車廂過道上一字站開。連續20多個小時沒合眼，大家都已極度疲憊，只得輪流看管嫌疑人，分批在過道上靠會兒休息下。

「一開始是沒準備睡的」，後來撐不住倒下了，睡了20分鐘，劉俊還以為錯過站了，嚇一大跳。劉俊把同事拍的照片發給了老婆，老婆回了他一句：「這個地板睡得舒服了？」

押解人犯卻買不到車票沒座位的杭州警察，被迫在車廂過道上一字站開。 圖／取材自杭州日報