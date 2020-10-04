長假8天跑13場 寧波婚禮司儀忙翻

黃金周期間是婚宴的旺季，可把婚禮司儀給忙壞了。寧波一名婚禮司儀明明表示，這個八天假期，他總共要主持13場婚禮。

寧波晚報報導，明明表示，這兩天幾乎沒有吃過一頓像樣的飯，「不是在主持，就是在去主持的路上」。

明明說，由於疫情影響，上半年的婚慶市場能用慘淡來形容，從6月開始逐漸轉暖，目前達到頂峰，「我們圈子裡的主持人都忙得不得了」，明明表示，這些新人都是提早好幾個月，甚至半年前就預訂了檔期。

酒店也同樣忙碌，寧波市區某酒店相關負責人說，這個假期，他們酒店的餐飲天天爆滿，大廳全部都預訂出去了，其中婚宴占了大頭。整個寧波的其他酒店基本也是一席難求，基本被婚宴包場了。

寧波市婚慶行業協會秘書長表示，長假期間，所有的婚慶從業人員幾乎都要超時工作，「按照不完全統計，這幾天市區酒店裡大概有3000對新人結婚，這還不包括在農村禮堂裡辦婚禮酒席的新人」。

他指出，由於之前疫情的關係，很多婚禮都推遲到了下半年，再加上金九銀十的效應，兩個因素疊加，導致這八天時間裡喜宴爆滿，同比增長30%以上。

雖然婚禮相關工作人員短缺，工資也普遍提高，人工成本上漲了40%左右，但葛煒波強調，雖然人工價格上漲，但是婚慶公司的利潤並不一定同步增漲，「上半年很多婚慶公司幾乎沒有什麼收入，最近火熱的場面也只是彌補之前的欠帳而已，整個市場還沒有得到全面的恢復」。