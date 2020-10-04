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賊藉用AI換臉 0.5元賣匹配身分人臉數據

世界日報 / 中國新聞組╱北京4日電
AI「換臉」應用走紅網路，只要動動手指，就可以將自己的臉替換成明星或是朋友的臉，但也造成了隱私外洩、錢財損失等隱患。 圖／取材自澎湃新聞
AI「換臉」應用走紅網路，只要動動手指，就可以將自己的臉替換成明星或是朋友的臉，但也造成了隱私外洩、錢財損失等隱患。 圖／取材自澎湃新聞

「換臉」你玩過嗎？隨著圖像處理和人工智能技術的發展，不少「換臉」應用走紅網絡。只要動動手指，就可以將自己的臉替換成明星或是朋友的臉。然而，AI「換臉」卻也讓不法分子藉此製作虛假視頻詐騙錢財、利用換臉方式侵害他人肖像權。

AI「換臉」及類似軟件的「坑」不少。新華網報導，不法分子通過收集照片、視頻，利用AI技術「換臉」，用偽造的照片或視頻實施詐騙，使「AI換臉」變成了「AI造假」。

目前，很多銀行等金融機構開設了人臉識別登錄、「刷臉」支付等服務。報導指出，隨著「刷臉」的場景越來越多，由「臉」的安全帶來「錢」的風險也增高。去年2月，深圳某人臉識別企業被證實發生數據洩露事件，超過250萬人的核心數據可被獲取，680萬條紀錄洩露，其中包括身分證信息、人臉識別圖像及GPS位置紀錄等。同樣是在去年，歐洲一家公司也曾發生大規模信息洩露事件，數百萬人面部識別信息被洩露。

有報導顯示，一些電商平台以0.5元每份的價格出售匹配了身分信息的人臉數據。業內人士表示，一旦不法分子利用人工智能技術將照片進行活化，就可以做出模擬真人的點頭、搖頭、眨眼、說話等行為，極易被用作辦理網貸或實施精準詐騙。

事實上，不只是「換臉」有風險。近年來，人臉、指紋等個人生物特徵信息已經成為身份證號碼、手機號碼等信息之外，過度蒐集公民信息案件中的重災區。由於生物特徵信息與個人財產、人格權益之間的聯繫日趨緊密，信息一旦丟失或失控，將給信息所有者造成巨大且難以挽回的損失。

中國消費者協會曾發布的《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》顯示，測評的100款App中，有10款App涉嫌過度收集個人生物特徵信息。

專家認為，人臉等生物特徵信息具有隨身性、唯一性，隨著技術的發展和成熟，指紋、人臉等生物特徵信息未來將更廣泛地應用於金融、購物、安全等生活場景。不過，在安全性尚未達到百分百，甚至存在可複制性的情況下，由此帶來的風險也需要引起重視，並從法律和技術方面尋求解決方案。

有專家表示，AI「換臉」法律風險點較多，很多案例對受害人造成的傷害難以及時發覺且極難有效救濟，需要高度關注、積極預防。

遊客在上海未來藝術館的畫作前體驗人工智能的換臉技術。此為示意圖。 圖／取材自人民日報
遊客在上海未來藝術館的畫作前體驗人工智能的換臉技術。此為示意圖。 圖／取材自人民日報

AI 詐騙

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