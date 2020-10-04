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慟！留澳女學生慘死 父母因疫難送行

世界日報 / 中國新聞組╱北京4日電
在澳洲一處公寓中死亡的中國留學生Pan。 圖／取材自中新社華輿
在澳洲一處公寓中死亡的中國留學生Pan。 圖／取材自中新社華輿

據悉，在三個月前，中國留學生Pan在雪梨的一處公寓內被殘忍毆打致死，其男友曾試圖自殺；Pan的葬禮日前在雪梨舉行，好友前來道別，Pan的父母卻因邊境限製而無法出席女兒的葬禮。

中新社華輿引述今日阿德萊德報導，2020年6月，警方在雪梨的一處公寓內發現了Pan的屍體。警方在調查後認為，這可能是一起謀殺—自殺案。據悉，Pan生前曾遭到毆打。

據報導，在Pan的屍體被發現前不久，警方曾在公寓附近的人行道發現頭部受傷的20歲中國留學生，原來他是死者Pan的男友；當時他從公寓4樓墜落，送醫後無生命危險。

由於邊境限制，Pan的家人無法出席葬禮，委託律師Jenny Xu代表她的父母宣讀悼詞。Pan的父母說：「我們摯愛的女兒突然離世讓我們的家人和朋友陷入了悲傷的深淵。」「我們永遠不會忘記那可怕的一天，我們的女兒不幸的消息從澳洲傳來。」

律師Xu女士說，Pan女士的父母在葬禮前兩天在微信上和她談過。「女兒即將到來的20歲生日，但她和她的親人都無法度過了，她在澳洲獨自漂泊，現在依然無法回家。」「我們相信，正義可能不會很快到來，但也不會缺席，雖然此案仍在調查中，但揭露真相的那一天一定會到來。」

據信，兇手當時使用了武器，Pan的上半身受了重傷。警探總督察Robert Allison此前曾表示，Pan在雪梨只待了幾年，之前在CBD的一所語言學校學習。她已經和男友在一起兩年多了。

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Pan的父母因邊境限制，無法出席女兒的葬禮。 圖／取材自中新社華輿
Pan的父母因邊境限制，無法出席女兒的葬禮。 圖／取材自中新社華輿

雪梨 葬禮

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