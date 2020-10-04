大陸十一假期夜市垃圾暴增 街掃人員：一晚要清上萬斤

大陸長假遊客擠爆景點，留下萬斤垃圾！近期大陸正在十一長假期間，許多景點遊客人山人海，不少知名景點更是被人潮擠得水洩不通，導致一些小吃街的垃圾量瞬間暴增，甚至讓街掃隊打掃到凌晨4點還不能停歇。

根據陸媒《 一手Video 》報導，近日數萬遊客到河南洛陽知名的十字街夜市遊玩，整條街都是滿滿人潮，不過卻也衍生出嚴重的環境問題，一個晚上就累積高達上萬斤的垃圾，讓街掃隊員都感到相當無奈。

一名街掃隊員表示，他從晚上6點就開始馬不停蹄的清掃街道，連坐下來休息的時間都沒有，並透露有些遊客走不到垃圾桶前，他們就直接把垃圾扔在地上，「越是人少越乾淨，但越是人多就越不乾淨」。

甚至有街掃隊員提到，自己一天最多拉了4大車的垃圾，以一車約2000斤（約1000公斤）計算，一晚就要拉上萬斤（約5000公斤），就算處理完一批，又馬上會有一批新的垃圾要處理。

從影片中可看見，街角的垃圾桶裡外都堆滿了大量垃圾，景象相當驚人。更有網友留言回應，「人流太大，沒地方丟垃圾，大部分人的素質還沒有高到把垃圾帶回家丟的程度」、「真的是素質掃地」、「街掃人員太辛苦了」、「其實平時這個夜市還挺乾淨的，青石板路都用高壓水槍和熱水洗的，走路也不黏膩，只是假期真的人太多了」、「假期都會這樣，大家素質都還沒有很高」。