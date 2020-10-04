因疫晚了235天 中國電影2020票房突破100億

在新冠肺炎疫情的打擊下，2020年度中國電影票房在10月3日終於突破100億元人民幣（約14.7億美元），總觀影人次2.71億，累計場次達2648萬，前三位票房的均為國產電影。業內人士指出，片商在黃金周「備足彈藥」並推出多項觀影優惠，讓民眾在疫後願意走入劇院放鬆，電影產業正在迎接一波回暖。

香港01報導，長假期間新片上映數量較多，數據顯示，截至3日下午16時，十一檔期內電影累計票房已經突破15億元。這個成績在十一歷史上排行第二。其中「姜子牙」以超8億元領先，刷新之前動畫「哪吒之魔童降世」首周6.67億元紀錄。「我和我的家鄉」以超7億元緊隨其後。日前上映的「奪冠」在十一檔期內收穫1.44億元票房，累計票房超過4億元。

據悉，2020年度票房前十名影片依次是「八佰」、「姜子牙」、「我和我的家鄉」、「寵愛」、「我在時間盡頭等你」、「誤殺」、「信條」、「葉問4：完結篇」、「奪冠」、「花木蘭」。

此外，出演「奪冠」和「我和我的家鄉」兩部電影的演員黃渤，其主演電影累計票房超過150億元，是繼吳京之後第二位在中國電影市場達到這一成就的演員。吳京目前以164億元的累計票房位居中國演員票房排行榜首位。

有專業人士預估，整個十一檔期票房可能超過50億元。