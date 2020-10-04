跟排隊槓上 中國民眾喜迎「遲到的春節」

十一假期截到2日為止全國共接待國內遊客1.08億人次，3日，全國鐵路預計發送旅客1140萬人次，鐵路部分加開旅客列車834例；景區排隊、吃飯排隊、打車排隊…網友笑稱，這兩天跟排隊槓上了，有出遊的民眾開心說：終於迎來「遲到的春節」。

經過疫情的風風雨雨，八天長假，民眾幾乎「報復性」出遊，各個車站人山人海，場面堪比春運。在上海虹橋火車站，有旅客說，過年時的車站，一個車廂就他一人，現在「終於回到熱熱鬧熱鬧的時候。」

山東一位女孩本來打算中秋旅行不回家，但臨時改變計畫，搶到回家車票，趕回和家人中秋團聚，女孩爺爺看到許久不見的孫女，激動哭了。

除了團聚，很多人選擇出遊，許多美食更是吃貨搶攻的旅遊計畫。

長沙的網紅小龍蝦店「超級文和友」，一遊客拿到叫號牌10000多號，前面還有4000桌正在等待。

在杭州，有人跑了3家店才吃到8隻大閘蟹。店老闆說，十一當天加碼到6萬斤，沒想到都提空了，「杭州每個門店都排隊」。不僅如此，杭幫特色的老字號也同樣人氣爆棚。仁和路上的知味觀總店看到，一樓小吃區滿負荷運轉，工作人員正忙著疏導人群。杭城4家老鴨集一天賣出1300多隻老鴨煲。

數萬遊客也湧進洛陽十字街夜市遊玩，吃貨網紅頻打卡。一位環衛稱自己不停地掃地，從下午6點開始就馬不停蹄清掃。還有環衛說自己拉了4大車垃圾，一晚上要拉近萬斤。