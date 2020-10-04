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十一長期遊客太多！長城亮紅燈 峨嵋山限流

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電
十一黃金周假期進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，北京八達嶺長城因為人潮太多，景區緊急啟動紅色預警一級響應預案。（歐新社）
十一黃金周假期進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，北京八達嶺長城因為人潮太多，景區緊急啟動紅色預警一級響應預案。（歐新社）

中國十一黃金周假期在3日進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，多個景區景點公告門票售罄。由於人潮太多，北京八達嶺長城景區緊急啟動紅色預警一級響應預案；廣州白雲山單日湧入近5萬人，光搭纜車登山就要等一個半小時，不耐久候的遊客吐槽「還不如回家打麻將」。

澎湃新聞報導，國慶中秋八天假期的第三日，各地景區人潮依然洶湧，多個景區景點已買不到門票。根據去哪兒網平台數據顯示，十一假期期間，國內有超過750家主題樂園開門迎客，截至9月30日，國內各大主題公園的預訂情況已經環比假期前一周增長達3倍。

其中， 北京八達嶺長城景區就在官方微博上午就發布消息稱，景區門票已經售罄，景區已經啟動紅色預警一級響應預案。這是景區於今年3月24日恢復開放以來，首次門票售罄。4日也已有近3萬人次預約購票。在疫情防控常態化情況下，八達嶺長城景區控制單日接待遊客量不超過最佳承載量的75%，即每日最佳接待量為48750人次。

四川峨眉山景區也在3日上午10時許發布消息稱，當天上行雷洞坪的觀光車票已售罄，峨眉山景區已實施金頂限流，對發往雷洞坪的上行觀光車票實施總量控制，單日限額為20000張。

此外，西安秦始皇帝陵博物院則在3日下午3時55分在官方微博發布消息稱當日門票已售罄；截至3日晚上8時，4日下午1時30前的門票也都已賣光。南昌海昏侯國遺址公園月4日至6日的門票都沒了；九寨溝景區、蘇州拙政園、上海迪士尼樂園等景區景點4日門票也都已售完。

梨視頻報導，廣州白雲山2日遊客量達48000人次。有遊客說，假期帶孩子出來爬山運動，想減少看手機看電視的時間，沒想到人潮爆滿，光乘坐纜車登山就要排隊等上一個半小時，結果他們在現場等候纜車時，全家大小還是得看手機殺時間，與其如此，「還不如回家打麻將」。

另據澎湃新聞報導，三亞全市旅遊飯店在2日的平均開房率為74.9%，景區景點、鄉村旅遊點共接待遊客10.54萬人次，同比下降2.99個百分點。

十一黃金周假期進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，北京八達嶺長城因為人潮太多，景區緊急啟動紅色預警一級響應預案。（歐新社）
十一黃金周假期進入第三天，各地景區迎來旅遊小高峰，北京八達嶺長城因為人潮太多，景區緊急啟動紅色預警一級響應預案。（歐新社）
黃金周假期第三天，成都寬窄巷子特色街區吸引民眾前來觀光遊覽。（中新社）
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長城 纜車 上海迪士尼

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