象棋教練曾墜毒海 「覆盤」成香港十大傑青

本屆傑青中，以香港棋院象棋發展總監周世傑的經歷最富傳奇，「覆盤」兩字更令他人生出現180度的轉變。周世傑兒時家境清貧，也經歷家暴，一度入住香港俗稱「荷蘭宿舍」的兒童安置所。在那時，他遇到教懂他下中國象棋的啟蒙老師，成為他最大的興趣。

中三輟學 曾誤入黑社會

文匯報報導，周世傑憶述，「當時我非常熱愛中國象棋，甚至在兒童院的床板上畫上棋盤，每晚自己左右對弈，好似武俠小說咁，苦心修練武功一樣。」

當時雖初遇象棋即著迷，但出兒童安置所後，他繼續糜爛生活，中三未畢業就輟學，一度誤入黑社會和吸毒，至23歲毒品使健康響起警號，一度出現經濟難關，絕處令他痛定思痛，便開始檢討前半生，探索「覆盤」出路。

據報導，他當時意識到唯有象棋，才有像毒品的上癮感覺，遂訂下讀書和把中國象棋職業化兩大人生方向，一邊兼職旅行社領隊，一邊就讀公開大學學士課程。

最終，周世傑不但戒除不良嗜好，更將興趣轉化為職業，任職象棋專業教練。雖然目前受疫情影響，棋院收入大減約八成，他說：「相信係暫時性的考驗，棋藝就似人生縮影，似學習象棋要訣之一，係熟記棋譜，即係用前人的經驗、知識，去應付今日難題，香港是我家，現時工作亦是我最愛。」

周世傑引用孟子一句說話「求則得之」，認為每個人都可以求道，不止是道德，而在個人努力上，只要努力向著目標進發，必然會達到。

他說，棋藝的鍛鍊可以應用在人生當中，期望培訓更多學生學習棋藝，為香港訓練出更多優秀的棋手，把學界的水平推高，可以在國際比賽中，取得更多優秀的成績，更希望透過下棋博弈，令他們更懂得思考人生博弈之道。