容祖兒膺香港十大傑青 淚謝恩師羅文

由國際青年商會香港總會主辦的「2020年十大傑出青年選舉」3日公布結果，本年度評審選出7位獲獎者，包括歌手容祖兒、香港游泳隊運動員歐鎧淳、視障女高音蕭凱恩、香港棋院象棋發展總監周世傑、港大醫學院兒童及青少年科學系臨助理教授曹蘊怡、香港傷殘青年協會理事會主席吳家榮，以及香港摺紙協會創會主席陳柏熹等。

明報報導，現年40歲的樂壇天后容祖兒出道21年，曾發行58張唱片專輯，獲頒超過200個音樂獎項，昨日她獲頒「2020年十大傑青」，趕及在40歲年齡資格限制前得到此榮譽。身在上海的容祖兒透過視像分享感受，其間激動眼泛淚光，特別提到已故恩師羅文當年提攜時，忍不住感觸落淚，開心傳承到他的精神。容祖兒自言曾經歷高低起跌，未來她希望推動廣東歌，帶給大家正能量的作品。

據報導，今年傑青之一、中大音樂系首名視障畢業生蕭凱恩憶述與父母尋找音樂老師的過程，曾有老師跟他們說：「視障人士無可能學音樂。」但凱恩的父母沒有放棄，為女兒覓得鋼琴老師。蕭凱恩昨日在台上特別感謝兩位生命中的「英雄」，即她的父母，又即席獻唱親自作曲的You are heroes（你們是英雄），送給香港醫護人員。

報導稱，另一傑青、港大醫學院兒童及青少年科學系臨助理教授曹蘊怡希望以自身經歷幫助同路人。曹是「七星女」，早產的她自幼體弱，7歲時更親睹同是早產嬰的弟弟去世，令她從小立志做醫生救助小孩。

女飛魚歐鎧淳 勉逆境振作

另據文匯報報導，現年28歲的女飛魚歐鎧淳是首位四征奧運的香港游泳隊代表，她領獎後在台上講感受：「59.99秒，是我定下的100米背泳目標，亦是我對進步的一種執着。現在與目標仍差0.23秒，但亦因這距離，令我更堅決要挑戰自我。」