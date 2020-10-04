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香港鄉郊連假擠爆 居民鎖村逐客
十一及中秋四天連假今天結束，港人因疫情只能到離島郊遊，卻為鄉郊帶來垃圾和滋擾。長洲、大澳、西貢等地的車站、碼頭大排長龍，茶座無力接客被挨罵，原本遠離人煙的鹽田梓「村公所變村公廁」；沙螺灣村民也因遊人亂拋垃圾和口罩而鎖村，不禁讓人呼籲推廣本地遊應宣傳參觀之餘要愛惜小島。
明報報導，逃離城市，港人紛紛上山下海，即使長洲東灣海灘仍封閉，但有數十人穿過封條進內耍樂。昨中午由新蒲崗及彩虹邨入西貢的小巴站出現人龍，傍晚由西貢返市區的候車人龍更有逾200人。正舉行水鄉花燈節的大澳也吸引人潮，昨午有數百人在東涌排隊等巴士往大澳。
據報導，小島不勝負荷，也招遊客埋怨。林先生稱，曾有本地客因鹽田梓茶座未能接待而大發雷霆，問為何不做生意，但茶座座位有限，已經飽和了。
報導稱，面對客似雲來，有村民選擇拒絕接待。沙螺灣村近日關上鐵閘截斷村路，並貼告示指部分遊人「隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸占狹窄行人路，態度差劣」，表明禁止外人入村，否則視為盜賊。
報導指出，大批港客湧進小島和鄉村，令村民叫苦。距離西貢市20分鐘船程的小島鹽田梓本來人煙稀少，鹽光保育中心職員林先生說前日情況「災難」，有大批人從島上划獨木舟出海「遊島」，超過30隻，「恐怖，艇疊艇三層咁」，又有人無視告示，偷入村公所沖身，「村公所變村公廁」；遺下的口罩等垃圾塞滿多個大型垃圾桶，傳出異味，料待公假期完結才有人處理。
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