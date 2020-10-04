香港鄉郊連假擠爆 居民鎖村逐客

十一及中秋四天連假今天結束，港人因疫情只能到離島郊遊，卻為鄉郊帶來垃圾和滋擾。長洲、大澳、西貢等地的車站、碼頭大排長龍，茶座無力接客被挨罵，原本遠離人煙的鹽田梓「村公所變村公廁」；沙螺灣村民也因遊人亂拋垃圾和口罩而鎖村，不禁讓人呼籲推廣本地遊應宣傳參觀之餘要愛惜小島。

明報報導，逃離城市，港人紛紛上山下海，即使長洲東灣海灘仍封閉，但有數十人穿過封條進內耍樂。昨中午由新蒲崗及彩虹邨入西貢的小巴站出現人龍，傍晚由西貢返市區的候車人龍更有逾200人。正舉行水鄉花燈節的大澳也吸引人潮，昨午有數百人在東涌排隊等巴士往大澳。

據報導，小島不勝負荷，也招遊客埋怨。林先生稱，曾有本地客因鹽田梓茶座未能接待而大發雷霆，問為何不做生意，但茶座座位有限，已經飽和了。

報導稱，面對客似雲來，有村民選擇拒絕接待。沙螺灣村近日關上鐵閘截斷村路，並貼告示指部分遊人「隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸占狹窄行人路，態度差劣」，表明禁止外人入村，否則視為盜賊。