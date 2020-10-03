陸大學生從熱氣球上墜亡 冷血工作人員竟稱：沒什麼大事

黃金周長假傳出奪命意外。湖南一個熱門熱氣球飛行營地中，一名打臨時工的大學生不幸從熱氣球墜落後倒地不起，經搶救無效死亡，意外全程被拍下，在網上曝光。不過，最令人駭然的是，該營地工作人員回應內媒查詢時竟說：「他就是不小心摔了，沒什麼大事。」引發網友譁然，怒斥冷血。

封面新聞報導，現場影片顯示，該男子身體一直掛在熱氣球外，在熱氣球慢慢下降之際，男子疑似體力不支，墜落地上，周圍圍觀的民眾目擊這一幕，都被嚇得尖聲大叫。男子經搶救後宣告不治。知情人士透露稱，死者係湖南一高校學生，假期在該飛行營地打臨時工。該飛行俱樂部工作人員表示：「他就是不小心摔了，沒什麼大事。」

有關回應引發網友不滿：「工作人員說這話真的喪良心！」、「這個工作人員怎麼不摔一摔啊！」、「沒什麼大事？人都沒了！」、「臨時工的命也是命，俱樂部請負責到底！」，有人則惋惜生命的消逝：「再堅持幾秒鐘都可能活命！」。

據報導，目前相關部門正在進行善後處置，事故原因正在調查中。

據悉，涉事營地是湖南首個熱氣球飛行營地，於2018年12月1日正式營運，由茶陵縣樂翔航空運動俱樂部與悠移莊園聯手建設。

報道指出，熱氣球飛行活動範圍以悠移山莊為中心的3公里半徑範圍內，飛行高度控制在200米以下。營地最小的熱氣球可乘坐3至4個成人，最大的則可乘坐6至8個成人。