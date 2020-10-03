浙江網路書店賣宗教書 負責人重判7年

香港第三波新冠肺炎疫情雖有回落之勢，但昨日再有兩宗不明源頭個案，而過去一周有8宗本地確診個案，當中5宗也屬未找到源頭病例，顯示社區仍存在隱形傳播鏈。不過，巿民似乎再呈現出「抗疫疲勞」。適逢十一及中秋一連四天假期，大批巿民不理政府及專家警告，紛紛湧到各郊遊熱點，西貢、長洲、梅窩、坪洲等景點人頭湧湧。巿區逛街的巿民也明顯增多，銅鑼灣有的店也大排長龍。

2020-10-03 14:50