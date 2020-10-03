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浙江網路書店賣宗教書 負責人重判7年
浙江一家網路書店負責人日前因銷售宗教書籍，被當地法院以「非法經營罪」重判7年。
自由亞洲電台報導，涉事的「小麥書房」早在去年9月就被當局盯上，以「書房」長期出售美國和台灣宗教刊物，涉及770本境外書籍，吸引上萬人次購買為由，把店主刑事拘留。
據報導，公安部要求各地公安部門配合追查買書的人，他們從小麥書房搜索到的收貨單，聯絡收貨人取證。山東、 河南、浙江等地的基督徒顧客先後反映，公安曾到他們家搜查問話，並沒收全數非官方宗教書籍。有信徒更引述警察說，「小麥書房」已被視為「反華勢力」。
近日傳出消息，「小麥書房」姓陳的負責人被浙江臨海市人民法院裁定「非法經營」罪成，判刑7年，罰款20萬元人民幣。
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