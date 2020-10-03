網紅拉姆告別會...其他直播主蹭熱度 竟全程錄影

四川阿壩金川縣「網紅」拉姆在家中直播時被前夫唐某用汽油焚燒，搶救16天後，不幸離世，遺體火化當天，有不少直播平台主播到殯儀館現場直播追，被網友質疑「蹭熱度」。

南方都市報報導，拉姆的遺體2日上午在成都東郊殯儀館火化，現場舉行了拉姆告別會，除了拉姆家人、朋友，還有部分愛心網友，大家都趕來送別她最後一程。

然而，隨後有網友舉稱，有一些直播主播也趕往現場，並不斷發布影片全程直播告別會，讓人不適，質疑部分直播主播「蹭熱度」。多個直播平台主播在均發布影片，稱對拉姆的離開「感到悲痛萬分」，並直播稱正驅車前往成都；有視頻在醫院、成都東郊殯儀館門前錄製。

網友質疑這種行為對拉姆家人造成二次傷害，並對視頻發起了投訴。就相關投訴情況，相關平台負責人表示，「針對部分用戶不尊重逝者的行為，平台在接到舉報後已經根據情節輕重，對相關帳號予以視頻下架、直播中斷、帳號封禁等不同程度的處罰。」

報導指出，拉姆姐姐卓瑪透過妹妹生前的網路平台帳號發布影片，致謝關心、幫助、喜歡拉姆的人們。她說：「我妹妹昨天就永遠地離開了我們，明天就要火化了，我們就把她接回家。我相信我妹妹雖然離開了我們，但是永遠活在我們的心裡。」

卓瑪還表示，唐某點燃汽油引起爆炸，導致拉姆父親的房子被炸毀，「可能在安葬了妹妹以後要修那個房子，需要一些費用。」

此外，據報導，阿壩金川縣公安局發布通報稱，唐某因涉嫌故意殺人罪已於9月14日晚被公安機關擋獲歸案。目前，案件正在進一步依法快速偵辦中。