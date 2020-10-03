咬筷子打字！無臂男面對逆境 靠直播養活全家

95後河南小伙孫亞輝4年前在工地事故中失去雙手，去年他開始直播賣農產品，用嘴含筷子打字，用一截殘肢按滑鼠，如今每天能賺人民幣200元（約新台幣851元）左右，他很滿足的說，終於不要靠年邁的雙親，還能攢點錢還債。

新華社報導，26歲的孫亞輝是河南新鄉平原示範區楊莊村人，4年前在工地上搬運鋼鐵建材時碰上高壓電線，讓這位「90後」小伙失去了雙臂，雙腿也失去知覺。

孫亞輝原本以為，他這一生都將受制於肢體的殘缺，困居斗室，被命運擺佈。直到有一天，在執拗的母親不斷鼓勵下做康復鍛鍊；躺在床上的那幾年，孫亞輝上網刷到一些淘寶主播的直播影片，他覺得這種看起來不需要出門，也不需要行動能力的工作或許可以試一試。於是，孫亞輝找人幫他做了一張特殊的桌子，讓他能坐在輪椅上用，「穿短袖都露不出來」的左臂，也能觸碰到桌面上的滑鼠。

報導說，「剛治病那會，只要在外地的父親一回家，村里人都能猜到，他肯定回來籌錢了。第二天一大早，親戚鄰居就都來了，有的出一千人民幣（約新台幣4200元），有的出兩千人民幣（約新台幣8500元）。我的醫藥費就是這麼湊齊的。」孫亞輝再次說起自己直播間名字的來由，說自己要做個有用的人，要常懷一顆感恩的心，用善意回報善意。

如今，人們更熟悉的是他直播間的名字——「做個有用的人」。去年10月，他成為淘寶平台上的10萬農民主播之一。

他堅持每天直播8個小時，用殘臂滑動滑鼠，用嘴含著筷子敲打鍵盤。他拒絕所有打賞，認真打包每一個包裹，用拚勁交出了一份異常給力的成績單——從第一次直播僅「1人觀看」，到9個月後的「2.7萬人觀看」、粉絲破萬；從只有2件商品，到上線20多種農產品。如今，他的店鋪已足夠養活一家人。

現在，他的單次直播就有1.6萬人觀看，單日銷量也達到人民幣2千多元（約新台幣8500元）。人氣的暴漲，也帶來訂單量的激增，多的時候一天有500多單。

「我已經把自己看成正常人了，你也不要輕視我。」他說。