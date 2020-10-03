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浦東機場日入境近三千人 通關耗時卻只需半年前1/5

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
國際航班抵達上海浦東國際機場後，海關關員會登機進行檢疫工作。（取自《上觀新聞》）
國際航班抵達上海浦東國際機場後，海關關員會登機進行檢疫工作。（取自《上觀新聞》）

大陸日前放寬邊境管制後，上海浦東國際機場每天入境人數已從最少不足1,000人增至近3,000人。儘管上海仍堅持對所有入境者實施100%核酸檢測和隔離措施，但目前從浦東機場入境所需時間卻只需半年前的1/5。

桃園國際機場10月3日入境人數為747人，亦即，目前上海浦東國際機場每天入境人數約為桃園國際機場的4倍。

上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，9月28日零時起，大陸即允許持有效中國工作類、私人事務類、團聚類居留許可的外國人入境，使得近期上海入境客人數大幅度增長。但因入境通關流程優化，比起半年前，目前耗時卻僅為半年前的1/5。

10月2日下午1時，來自台北的9C8952航班停靠好空橋、打開機艙們後，身著防護服的3名關員隨即登機檢疫，開始包括核驗旅客和機組人員健康情況、巡查及廣播告知等步驟，前後約10分鐘。

隨後，旅客下機，完成健康申報和流調後，再去停機坪上的「方艙」完成100%核酸採樣後，就可正式進入上海，執行隔離措施。

執行該航班登機檢疫工作的其中一名關員李晨陽表示，目前浦東機場日均入境客機航班超過25班，已是最低谷時的3倍左右。但旅客入境感受度卻明顯優化，原因有二。

一在於合理排班，「抵達相隔約1小時或橋位靠近的航班，我們儘量安排由同一撥關員去做，以節省往返辦公室及穿脫防護服的時間。」但在穿梭兩個航班間仍會做好全身清潔消毒，以防交叉汙染。

上觀新聞指出，目前浦東機場登機檢疫採「人等航班」，關員會提前10至20分鐘到達機坪，等待飛機抵達。

通關流程大幅優化另一原因則要拜科技之賜。6月起，上海海關已啟用電子版健康申報表，申報時間因此至少縮短三分之二。

上海目前仍堅持對所有入境人員進行100%核酸檢測和隔離措施，浦東機場海關旅檢處副處長張澍表示，機場海關會根據大陸海關總署設定的重點等級和機場風控部門的分析數據，將重點旅客儘快篩選出來，以減少汙染範圍。

若登機檢疫發現旅客曾確診過新冠肺炎或有相關接觸史，或座艙長報告有旅客突發不適，又或在之後流調中發現高風險人群，海關會對這些旅客採取不同應對措施，並視時啟動送醫流程。

張澍說，一個明顯例子是，東方航空9月9日從馬尼拉飛抵上海的航班中，核酸檢測陽性旅客有8人，但海關發現，有菲律賓旅客是從日韓轉機而來。

日前在一班來自首爾的航班，值班海關人員就十分警覺，對從菲律賓轉機而來的旅客增加血液樣本檢測，果然從中發現陽性病例。張澍稱，這就體現出海關提前篩選、減少汙染擴大的專業之功。

上海目前仍堅持對所有入境人員進行100%核酸檢測。（取自《上觀新聞》）
上海目前仍堅持對所有入境人員進行100%核酸檢測。（取自《上觀新聞》）

浦東機場 上海

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